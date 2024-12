Lidl selvitti joulun inhokit ja suosikit – yksi makeinen jakaa mielipiteet

Joulu on herkkujen ja lahjojen kulta-aikaa. Joulu onkin ruokakaupan suurin sesonki, kun kuluttajat ostavat joululahjoja sekä antimia joulupöytään. Lidl selvitti suomalaisten inhokkeja ja suosikkeja.

Kärkeä inhokkiherkuissa pitää liköörikonvehdit, jotka ovat inhokki 27 prosentille vastaajista. Toisena on marsipaanisuklaa (15 prosenttia) ja kolmantena vihreät kuulat (9 prosenttia). Vihreät kuulat tosin jakavat mielipiteitä, sillä 13 prosenttia valitsi ne suosikkiherkukseen. Kärkeä suosikkiherkuissa pitää kotona tehty joulutorttu, jonka peräti 49 prosenttia valitsee suosikikseen. 37 prosentille perinteiset konvehdit ovat suosikki ja 23 prosentille kotona tehdyt piparit. Suosikkiherkkuja sai valita enintään kolme, mutta inhokkiherkkuja vain yhden.

Lahjaksi suomalaiset toivovat rahaa, jonka 19 prosenttia mainitsee suosikkilahjakseen. Toisena on elämys tai kokemus 17 prosentilla ja kolmantena lahjakortti 13 prosentilla. Lahjaksi sen sijaan ei toivota koriste-esineitä, jonka 41 prosenttia on valinnut inhokikseen. 23 prosentille hajuvesi on epätoivotuin lahja ja 20 prosentille hyväntekeväisyyslahjoitus. Joululahjoista vastaajat saivat valita vain yhden suosikin, mutta kolme inhokkia.

– Jokaisella on ne omat suosikit ja inhokit – vaikka moni ei pidä liköörikonvehdeista tai marsipaanisuklaasta, on Favorinan marsipaanipalat olleet yksi Favorinan suosituimmista joulusuklaista tänä vuonna. Lahjapuolella lahjakortti ruokakauppaan on mainio: sillä saa ostettua niin perus arjen ruokaostoksia kuin myös vaatteita ja käyttötavaroita. Lahjakortti ruokakauppaan on erityisen hyvä valinta silloin, kun ei ole varma, mitä lahjan saaja tarvitsee, vinkkaa Lidlin ostojohtaja Thomas Heinrichs.

Ruokakauppa mainitaan suosituimpana paikkana ostaa jouluostokset: 61 prosenttia suomalaisista aikoo ostaa joululahjoja ruokakaupoista. Vastaavasti erikoiskaupoista lahjoja aikoo ostaa 47 prosenttia ja kotimaisista verkkokaupoista 42 prosenttia. Eniten ruokakaupasta ostetaan suklaata tai muita herkkuja (85 prosenttia). Tämän jälkeen suosituimpia ovat käyttötavarat, kuten kodintekniikka ja sisustus (45 prosenttia), lelut (41 prosenttia) ja vaatteet (35 prosenttia).

Kyselyn tulokset:

Mikä on sinun suosikkiherkkusi jouluna?

Kotona tehty joulutorttu 49 %

Perinteiset konvehdit 37 %

Kotona tehdyt piparkakut 23 %

Vihreät kuulat 13 %

Tavallinen suklaa 11 %



Mikä on sinun inhokkiherkkusi jouluna?

Liköörikonvehdit 27 %

Marsipaanisuklaa 15 %

Vihreät kuulat 9 %

Luumurahka 7 %

Taatelikakku 6 %



Mikä on suosikkilahjasi?

Raha 19 %

Elämys / kokemus 17 %

Lahjakortti 13 %

Kirja 8 %

Itse tehty lahja 7 %



Mitä et toivo löytäväsi pukinkontista?

Koriste-esineet 41 %

Hajuvesi 23 %

Lahjoitukset hyväntekeväisyyteen 20 %

Kynttilä 14 %

Keittiötarvikkeet 8 %

* Tulokset perustuvat Lidlin teettämään kyselyyn, johon vastasi yli tuhat suomalaista kuluttajaa. Vastaukset on kerätty viikolla 40. Aineisto on suomalaista aikuisväestöä edustava otos.