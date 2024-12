Vuokratyöntekijän käsi osui terään höylän huoltotyössä, hovioikeudessa käsiteltiin yhtiölle määrätty yhteisösakko

Hovioikeudessa oli valituksen ja vastavalituksen johdosta kysymys siitä, onko yhtiö jätettävä yhteisösakkoon tuomitsematta tai onko perusteita sakon määrän alentamiseen. Hovioikeus toteaa päätöksessään, että yhteisösakko on määrätty yhtiön ydintoimialalla tapahtuneen työturvallisuusrikoksen perusteella. Työntekijän tekemä tikkujen poistossa on ollut kyse tavanomaisesta, päivittäisestä työtehtävästä.

Hovioikeus pysytti käräjäoikeuden tuomio yhteisösakosta

Vaasan hovioikeus hyväksyy käräjäoikeuden tuomion perustelut ja lopputuloksen siitä, ettei laiminlyönnin laatuun nähden ole perusteita yhteisösakon tuomitsematta jättämiselle. Yhteisösakon tuomitsemista ei ole myöskään pidettävä kohtuuttomana.

Yhteisösakon määrästä hovioikeus on arvioinut yhtiössä tehty työn vaarojen selvitystä ja arviointia. Yhtiö on valituksessaan esittänyt, että laki ei määrittele vaarojen arviointia tehtäväksi tietyssä määrämuodossa. Hovioikeus toteaa ratkaisussaan, että käytännössä arvioinnit ja tulokset ovat lähes aina kirjallisessa muodossa. Tätä edellyttää jo niiden yrityksen sisäinen käsittely. Toisaalta kirjallisen muotovaatimuksen puuttuminen säännöksestä mahdollistaa myös erilaiset sähköiset järjestelmät. Työnantajan on kuitenkin kaikissa tapauksissa kyettävä tarvittaessa osoittamaan, että vaarojen selvitys ja arviointi on tehty.

Hovioikeus katsoo, että yhtiössä on suoritettu vaarojen selvitys ja arviointi, mutta siinä ei ole otettu todennettavalla tavalla huomioon höyläkoneen kunnossapito-, häiriö-, puhdistus- ja muissa käyttöolosuhteissa esiintyviä vaaroja. Työntekijöiden höyläkoneen puhdistuksessa käyttämiä työmenetelmiä ei ole myöskään valvottu, ja eri työvuoroissa olleet työntekijät ovat käyttäneet eri työmenetelmiä höyläkoneen häiriötilanteiden poistamiseksi.

Hovioikeus kiinnitti myös huomiota siihen, että höyläkoneen yhteydessä ei ollut kirjallisia turvallisuusohjeita. Yhtiössä on vallinnut vaarallinen työtapa, jonka hyödyt ovat tulleet yhtiön hyväksi, koska höylän sammuttamatta jättäminen on säästänyt aikaa.

Vaikka asiassa ei ole esitetty selvitystä siitä, kauanko vaarallista työtapaa on noudatettu ja kauanko kirjalliset turvallisuusohjeet ovat puuttuneet höyläkoneen yhteydestä, hovioikeus katsoo, että joka tapauksessa kyse ei ole ollut yksittäisestä, lyhytaikaisesta laiminlyönnistä. Tästä syystä hovioikeus päätyy käräjäoikeuden tavoin siihen, että kysymys on ollut keskeisen työturvallisuusvelvoitteen laiminlyönnistä.

Käräjäoikeus on määrännyt yhteisösakko rikoslain 9 luvun 2 §:n mukaisen niin sanotun organisaatiohuolimattomuuden johdosta. Hovioikeus toteaa, että asiassa on näytetty, ettei oikeushenkilön toiminnassa ole noudatettu vaadittavaa huolellisuutta ja varovaisuutta rikoksen ehkäisemiseksi. Mitä merkittävämmässä asemassa rikoksentekijä tai -tekijät ovat oikeushenkilön organisaatiossa, sitä kiinteämmin rikoksen tekeminen voidaan samastaa oikeushenkilön päätöksentekoon. Tässä asiassa yhtiön tuotantopäällikkö sekä työnjohtaja ovat laiminlyöneet työturvallisuusvastuitaan.

Yhtiö on valituksessa vaatinut otettavaksi huomioon yhtiön nykyinen taloudellinen tilanne, eikä tilannetta silloin, kun työtapaturma on sattunut. Yhtiö katsoo, että oikeushenkilön taloudellista asemaa tulee arvioida tuomitsemishetken perusteella.

Hovioikeus toteaa tuomiossaan, että taloudellista asemaa arvioitaessa otetaan huomioon oikeushenkilön koko, vakavaraisuus, toiminnan taloudellinen tulos sekä muut oikeushenkilön talouden arvioimiseen olennaisesti vaikuttavat seikat. Tämän arvioinnin tärkein tietolähde on tavallisesti yhtiön lopulliset tilinpäätökset.

Hovioikeus toteaa päätöksessään, että yhtiön uusien kirjallisten todisteiden mukaiset alustavat tuloslaskelmat vuosille 2023 ja 2024 viittaavat siihen, että yhtiön liikevaihto on heikentynyt ja tulos muuttunut tappiolliseksi. Hovioikeus jatkaa, että todisteiksi ei ole nimetty yhtiön toimintakertomusta tai muita virallisen tilinpäätöksen osia. Hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden päätös yhteisösakosta, vaan katsoo, että se on oikeudenmukainen ja kohtuullinen seuraamus.

Työsuojeluviranomaisen mukaan yhtiön toiminnassa on tapahtunut rikos

Työsuojeluviranomainen on asiassa katsonut, että yhtiön toiminnassa on tapahtunut rikos, joka on tehty oikeushenkilön puolesta tai hyväksi. Edellytyksenä ei ole, että oikeushenkilö saisi tosiasiallisesti hyötyä laiminlyönneistä.

Työturvallisuusrikos on vaarantamisrikos. Tämä tarkoittaa sitä, että tietyt olosuhteet ovat lähtökohtaisesti vaarallisia ja ne eivät edellytä tapaturmaa tai vaaratilannetta. Rikosoikeudellinen tunnusmerkistönmukaisuuden arviointi tulee suorittaa pelkästään työturvallisuuden ja sitä koskevien määräysten sisällön ja noudattamisen tai noudattamatta jättämisen näkökulmasta. Sellainen voi olla syy-yhteydessä myös johonkin tapaturmaan, mutta työturvallisuusrikoksen täyttymisen kannalta tapaturma ja sen syyt ovat oikeudellisesti merkityksettömiä.

Vaasan hovioikeuden tuomio 19.12.2024, asianumero R 23/1016. Tuomio ei ole lainvoimainen.