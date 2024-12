Muutoksia talousneuvolassa asiointiin

Lisätiedot talousneuvolan aukioloajoista ja toimipisteistä löytyvät pirha.fi-verkkosivulta: Talousneuvola.

Voit asioida talousneuvolassa niin pienen kuin suuren talouskysymyksen kanssa. Kysymyksesi voi liittyä esimerkiksi laskujen maksamiseen, velkaantumiseen, ulosottoon, talouden suunnitteluun tai huoleen läheisen taloudellisesta tilanteesta. Autamme sinua aina budjetoinnista velkatilanteen selvittelemiseen asti.

Asiointi talousneuvolassa on luottamuksellista ja voit halutessasi asioida nimettömänä.

Talousneuvolassa on tavattavissa

aikuissosiaalityön työntekijä

talous- ja velkaneuvoja ja

ulosoton asiantuntija.

Paikkakunnittain on tavattavissa muitakin toimijoita.

Saat yhteyden toimijoihin puhelimitse ja sähköisissä kanavissa

Jos et pääse asioimaan paikan päälle talousneuvolaan, voit ottaa yhteyttä talous- ja velka-asioissa Pirkanmaan oikeusaputoimiston talous- ja velkaneuvonnan puhelinpalveluun arkisin kello 9–12, p. 029 56 60715. Voit myös asioida sähköisesti sinulle sopivaan aikaan. Lue lisää sähköisestä asioinnista osoitteesta www.talousjavelkaneuvonta.fi.

Jos sinulla on huolia arjen hallintaan liittyen tai sinulla on vaikea elämäntilanne, voit ottaa yhteyttä työikäisten sosiaalipalvelujen neuvontaan chatissa tai puhelimitse. Työikäisten sosiaalipalvelujen neuvonta palvelee numerossa 03 384 5700 ma, ti, to ja pe klo 9–15 ja ke klo 12–17.30. Lue lisää pirha.fi-verkkosivulta: Työikäisten sosiaalipalvelujen neuvonta.

Ulosottoasioissa kannattaa ottaa yhteyttä omaan ulosottomieheen. Ulosottomiehen yhteystiedot löytyvät ulosotolta tulleista kirjeistä tai sähköisestä asiointipalvelusta. Yleisissä ulosottoa koskevissa kysymyksissä voit ottaa yhteyttä ulosoton asiakaspalveluun arkisin kello 8–16.15, p. 029 565 8800.