Muhoksen Alko saa uuden ilmeen

Muhoksen Alkon ilme uudistetaan Alkon uuden konseptin mukaiseksi. Myymälä on avoinna ennen remonttia lauantaihin 18. tammikuuta klo 18 saakka ja avataan uudistettuna perjantaina 7. helmikuuta klo 9. Myymälän ollessa suljettuna asiakkaita palvelevat muun muassa Limingan, Kempeleen ja Oulun alueen Alkot. Myymälöiden sijainti- ja aukioloaikatiedot löytyvät Alkon verkkosivuilta.



”Rikastamme remontin myötä myymälän valikoimaa entisestään ja tuomme jatkossakin hyllyille reilusti asiakkaidemme toivomia juomia. Toivomme, että asiakkaamme kokevat saavansa meiltä mukaansa ripauksen ekstraa: ilahduttavan palvelun ja parhaat juomavinkit”, kertoo myymälän palvelupäällikkö Ville Sihvonen.

Muhoksen myymälän valikoimassa korostuu sekä paikallisia että alueen mökkiläisiä palveleva monipuolinen valikoima laadukkaita viinejä.

”Jokaiseen tuoteryhmään pyritään löytämään aina jotain myönteisesti yllättävää. Valikoima pidetään monipuolisena, vaikka myymälän hyllytila hieman pienenee.”

Ihana nollata

Tammikuun alusta alkaen Alkon myymälöissä ja eri kanavissa näkyy Nollaus-kampanja. Alko haluaa tipattoman tammikuun hengessä rohkaista suomalaisia pohtimaan, miten kukin voi löytää juuri itselleen sopivan ja omaa hyvinvointia tukevan tavan ladata akkuja, nollata.

“Moni kiinnittää juhlakauden jälkeen entistä enemmän huomiota hyvinvointiin ja tipaton tammikuu on jo käsite. Haluamme antaa nollata-verbille ihan uuden merkityksen ja päivittää käsitteen tälle vuosikymmenelle. Humalahakuisuuden sijaan moni haluaa palautua arjesta yhä tervehenkisemmin ja nollata iloisesti alkoholittomien juomien laajasta makukirjosta nauttien”, Ville Sihvonen kertoo.

Alkossa alkoholittomien juomien myynti on selkeässä nousussa.

”Alkoholittomuus on iso globaali trendi, joka näkyy meillä ympäri Suomen, myös Muhoksen myymälässä. Laadukkaita alkoholittomia tämän päivän nollaamiseen on myymälämme hyllyssä noin 30 ja verkkokaupastamme on lisäksi tilattavissa maksutta mihin tahansa myymälään yli 300 alkoholittoman tuotteen valikoima.”

”Alko on koko kansan sommelier – juomien asiantuntija – myös alkoholittomissa. Henkilöstömme auttaa löytämään juuri sen sopivan vaihtoehdon, olipa kyseessä elegantti alkoholiton kuohuviini illalliselle, raikas alkoholiton olut saunan jälkeen tai vaikkapa hedelmäinen mocktail viikonlopun rentoutumishetkeen. Inspiraatiota ja neuvontaa on tarjolla aivan kuten perinteisten viinivalintojen ja osuvien makuparien kohdalla”, Sihvonen vinkkaa.