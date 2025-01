MUUTTUNUT EMBARGOAIKA | Kauppakeskus Mylly maineikkain jo viidettä vuotta putkeen – kauppakeskukset vahvistaneet asemaansa kuluttajien mielikuvissa

T-Median vuosittainen kauppakeskusten Luottamus&Maine-tutkimus toteutettiin nyt viidettä kertaa. Tutkimuksessa tarkasteltiin kansalaisten näkemyksiä sekä käytöstä Suomen suurimpia kauppakeskuksia kohtaan. Kauppakeskus Mylly on pitänyt kärkisijaa hallussaan jokaisena tarkasteluvuotena.

Kauppakeskusten Luottamus&Maine -tutkimuksessa arvioitiin liikepinta-alan ja myynnin määrällä mitattuna 10 suurinta kotimaista kauppakeskusta (yht. 13 kauppakeskusta). Tuloslista kauppakeskuksista muodostui kansalaisten antamien arvioiden pohjalta: kunkin keskuksen sijoitus pohjautuu tutkimuksessa saatuihin mainepistemääriin. Taulukossa esitetyt luvut on pyöristetty kahden desimaalin tarkkuudella. Tasatuloksella olevat kauppakeskukset ovat listalla aakkosjärjestyksessä. T-Media

– Ensimmäinen ykkössijamme viisi vuotta sitten oli erittäin mieluinen yllätys. Sen jälkeen maineen johtaminen on Myllyssä ollut systemaattista työtä, jota raamittavat strategiamme sekä T-Median tutkimuksesta saatava tieto. Se on arvokas johtamisen väline. Tutkimus myös kirittää meitä, sillä koko kauppakeskustoimiala on näiden viiden vuoden aikana kehittynyt vahvasti. Ykkössija tässä tutkimuksessa täytyy todella ansaita, ja arvostamme sitä valtavasti, kertoo Myllyn toimitusjohtaja Mari Hantula.

– Myllyn suoritus on vertaansa vailla. Luottamus&Maine-tutkimustemme joukosta löytyy vain harvoja tapauksia, joissa sama toimija olisi onnistunut säilyttämään paikkansa kärkisijalla vuodesta toiseen. Viisi vuotta putkeen taitaa olla jo jonkinasteinen ennätys. Myllyn kohdalla kyse on systemaattisesta työstä, jota johdetaan tiedolla ja ammattitaidolla. Suorituksen vahvuudesta kertoo se, että maineen parannus tapahtui tasaisesti eri osa-alueissa, sekä niin ikään viime vuoden aikana asioineiden että ei-asioineiden keskuudessa, T-Median tiedolla johtamisen asiantuntija Elisa Runsas sanoo.

– Tätä maineen johtaminen parhaillaan onkin. Onnistumista niin arjen kohtaamisissa kuin viestinnässä, saaden ympärillä olevat ihmisetkin puhumaan hyvää, Runsas jatkaa.

Kauppakeskukset ovat vahvistaneet mainettaan – koko alalla suosiollinen kehitys

Kokonaisuudessaan tutkimus osoittaa kauppakeskusten onnistuneen vahvistamaan mainettaan kansan parissa. Suurin osa tutkituista keskuksista onnistui parantamaan arvosanatasoa edellisvuodesta, mikä näkyy myös vahvistuneena osto- ja suositteluhalukkuutena.

Edellisvuonna tutkituista kauppakeskuksista seitsemän oli hyvämaineisia, tänä vuonna hyvän maineen tason saavutti jo yhdeksän kauppakeskusta. Vantaalainen Jumbo-Flamingo on onnistunut kuromaan eroa ylivoimaiseen Myllyyn ja on jo lähellä ykkössijaa.

Keskimäärin erityisesti kauppakeskusten tuote- ja palveluvalikoima nähdään vahvana ja keskuksissa koetaan työskentelevän mukavia ihmisiä.

– Olen iloinen nähdessäni koko kauppakeskustoimialan suosiollisen kehityksen. Se tukee kaikkia kauppakeskustoimijoita. Keskuksilta odotetaan tässä ajassa erityisesti vastuullisuutta sekä linjakasta johtamista. Ihmiset haluavat nähdä, mihin suuntaan kauppakeskuksia kehitetään ja miten hyvin se omia tarpeita palvelee. Erityisen tärkeää ihmisille on asioinnin helppous ja mukavuus sekä positiiviset asiakaskokemukset, Elisa Runsas sanoo.







Näin tutkimme

Kauppakeskusten Luottamus&Maine 2024 -tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Suomessa toimivien kauppakeskusten mainetta kansalaisten keskuudessa. Tutkimuksessa tarkasteltiin suomalaisten mielikuvia kauppakeskuksista kahdeksan osa-alueen kautta: avoimuus ja läpinäkyvyys, taloudellinen vakaus, kyvykäs johtaminen, uudistuminen, vuorovaikutus, tuotteet & palvelut, työpaikka sekä vastuullisuus. Näiden perusteella jokaiselle kauppakeskukselle laskettiin maineluku asteikolla 1–5.

Tutkimuskohteiksi valittiin liikepinta-alan ja myynnin määrällä mitattuna 10 suurinta kotimaista kauppakeskusta eli yhteensä 13 kauppakeskusta.

Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin sähköisellä kyselylomakkeella 21.10.–4.11. ja tutkimukseen osallistui kaiken kaikkiaan 2 131 suomalaista. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat 15–65-vuotiaat suomalaiset valtakunnallisesti (poislukien Ahvenanmaa).