Barometri: Omistajanvaihdosten vauhdittaminen ruokkii kasvuyrittäjyyttä

Kolmen vuoden välein ja nyt viidennen kerran toteutettu Valtakunnallinen omistajanvaihdosbarometri osoittaa, että yritysten jatkuvuusnäkymät ovat parantuneet verrattuna vuoden 2021 barometriin.

Entistä useampi 60 vuotta täyttänyt yrittäjä suunnittelee sukupolvenvaihdosta perheen sisällä (2024 24 prosenttia, 2021 19 %) tai yrityksen myyntiä ulkopuoliselle (47 % vs. 44 %). Vastaavasti yrityksen toiminnan lopettamista harkitsee entistä harvempi (20 % vs. 27 %).

– Omistajanvaihdokset kiihdyttävät kasvua ja uudistumista. Noin puolet omistajanvaihdoksia tehneistä yrittäjistä raportoi vähintään 10 prosentin liikevaihdon vuosikasvusta, kun muista yrittäjistä kasvusta kertoi noin kolmannes, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.

– Jo pelkästään tieto jatkajan olemassaolosta heijastuu positiivisesti yrityksen kasvuhalukkuuteen. Noin puolet vastaajista, joissa jatkaja on tiedossa, raportoi kohtalaisesta tai voimakkaasta kasvutavoitteesta, Pentikäinen toteaa.

Kasvun ja omistajanvaihdosten yhteyttä korostaa myös elinkeinopolitiikan johtaja Harri Jaskari.

– Omistajanvaihdostyö vahvistaa kasvuyrittäjyyttä. Siksi omistajanvaihdokseen kohdistuvien tukien ja palveluiden tulee olla suuressa roolissa alueilla ja kunnissa. Myös kansallisessa kasvu- ja innovaatiopolitiikassa omistajanvaihdosten merkitys yritysten kasvulle tulee tunnistaa nykyistä paremmin, Jaskari sanoo.

– On tärkeä miettiä uusia rahoitusmalleja omistajanvaihdosten tukemiseksi. Julkisen ja yksityisen rahoituksen on yhdistettävä voimansa. Olisiko yksityisen pääoman, TESI:n ja Finnveran yhdistettävä voimansa ja luotava uusi konsepti oman pääoman rahoituksen ja lainarahoituksen yhdistämisestä, Jaskari kysyy.

Isoimmat yritykset halutaan säilyttää perheissä

Sukupolvenvaihdoksen todennäköisyys kasvaa suoraviivaisesti yrityskoon kasvaessa. Isommat ja menestyneet yritykset halutaan säilyttää perheissä. Näissä yrityksissä korostuu strateginen suunnittelu, hallitustyöskentely ja menestyminen.

Barometrin mukaan yritysoston tai sukupolvenvaihdoksen kautta yrittäjäksi ryhtyneiden osuus on trendinomaisesti kasvanut. Alle 60-vuotiaiden yrittäjien kiinnostus yrityksen tai liiketoiminnan myyntiin on selvästi lisääntynyt (35 % erittäin kiinnostuneita vs. 21 % 2021). Myös ulkopuolisen avun tarve tunnistetaan entistä useammin. Kolmasosa (33 %) 60 vuotta täyttäneistä vastaajista arvioi tarvitsevansa asiantuntija-apua merkittävässä määrin (vs. 26 % vuonna 2021).

– Olemme Yrittäjissä panostaneet määrätietoisesti yritysten omistajanvaihdosten tukemiseen jo vuodesta 2012. On hienoa, että pitkäjaksoinen omistajanvaihdosten edistämistyö kantaa hedelmää. Työtä on syytä jatkaa sekä valtakunnallisesti että alueellisesti. Etenkin isompien yritysten säilyminen perheissä on koko yhteiskuntamme etu. Meidän kaikkien tulee pitää huoli siitä, että näin tapahtuu nyt ja tulevaisuudessa, Jaskari sanoo.

Lue koko raportti täältä: Valtakunnallinen omistajanvaihdosbarometri 2024

Syksyllä 2024 viidettä kertaa toteutettuun omistajanvaihdosbarometriin vastasi 1 476 yritystä. Edellinen barometri toteutettiin vuonna 2021. Barometrin toteutti Seinäjoen ammattikorkeakoulu yhteistyössä valtakunnallisen Omistajanvaihdosfoorumin kanssa ja sen toteuttamista ovat rahoittaneet TT-säätiö sekä Töysän Säästöpankkisäätiö.