Bitcoin ja tiedon kaiverrus: ensimmäisestä lohkoketjusta tiedon muistomerkkiin

Julkaisulle valittu aika ja paikka kantavat mukanaan symbolista merkitystä. 3. tammikuuta 2009 Bitcoinin perustaja Satoshi Nakamoto louhi pienellä palvelimella Helsingissä "genesis-lohkon", aloittaen lohkoketjun aikakauden. Nyt, 15 vuotta myöhemmin, Helsingin kaupunki on jälleen uuden innovaation keskuksena. SilentBerry tarjoaa pysyvän, turvallisen ja väärentämisen estävän tallennusvälineen Qin Huin teoksille Bitcoin-ketjun kautta.

Hajautettu julkaisutapa lähestyy Bitcoinia kuin monumenttia, johon on kaiverrettu ihmiskunnan kokoamaa tietoa. Kun kirja on kaiverrettu ketjuun, mikään instituutio tai yksittäinen henkilö ei voi muuttaa sen sisältöä tai aikaleimaa. Tämä muuttumaton ominaisuus tekee teksteistä historiallista materiaalia, jolloin niiden luotettavuus voi jopa ylittää perinteisten museoiden arkistot.

"Saving Democracy": syvällistä analyysia globalisaatiosta identiteettipolitiikkaan

Kiinassa historioitsijana ja julkisena intellektuellina tunnettu professori Qin Hui on pitkään ollut huolissaan yhteiskunnallisesta muutoksesta ja historiallisista murroksista. Hänen teorioillaan, kuten "Huang Zongxin laki" ja "matalien ihmisoikeuksien etu", on ollut Kiinassa merkittävä vaikutus akateemisiin piireihin ja poliittisiin päättäjiin. "Saving Democracy" -julkaisu tuo keskustelun tästä globaalista aiheesta laajemmalle yleisölle.

Qin Huin kirja "Saving Democracy" tarjoaa syvällistä analyysia demokraattisten järjestelmien kohtaamista kriiseistä globalisaation aikakaudella. Prof. Qin uskoo, että globalisaation vaikutukset perinteiseen luokkapolitiikkaan sekä identiteettipolitiikan nousu ovat luoneet haasteita demokraattiselle järjestelmälle, ja että demokratian hauraus puolestaan myötävaikuttaa myös autoritaarisuuden leviämiseen. Kirja käsittelee yksityiskohtaisesti "matalien ihmisoikeuksien edun" vaikutusta länsimaisiin demokraattisiin yhteiskuntiin, herättäen lukijoita eri puolilla maailmaa tarkastelemaan uudelleen demokratian merkitystä ja pohtimaan ratkaisuja poliittisen järjestelmän uudistamiseen globalisaation aikakaudella.

SilentBerry: hajautetun julkaisutoiminnan uusi tekijä

Julkaisun takana oleva SilentBerry on suomalaisen SisuRacen omistama hajautettu julkaisualusta. SisuRace keskittyy sisältöomaisuuden jakeluun, sijoittamiseen ja likviditeetin hallintaan, ja on sitoutunut tutkimaan Web3-teknologian soveltamista tietovarallisuuden alalla. SisuRacen tiimillä on laajaa kokemusta immateriaalioikeuksien arvopaperistamisesta ja lohkoketjuteknologian kehittämisestä, ja se on saavuttanut menestystä kansainvälisen kulttuurivaihdon ja kryptoomaisuussijoittamisen aloilla. Tiimi voitti kolmannen sijan Europaan suurimman hackathonin Junction 2022:n BNB Chain -kilpailussa, ja valittiin Slushista alkunsa saaneen S-Tron -teknologiatapahtuman roadshow-kilpailuun. S-Tron järjestettiin Shanghaissa syksyllä 2023.

SilentBerryn innovaatioita voidaan pitää jatkumona suomalaiselle teknologisille läpimurroille ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden edistämisen perinteelle. Kehittyneen RGB++ -protokollan avulla alusta määrittelee uudelleen immateriaalioikeuksien omistajuutta ja levitystä, ja tarjoaa uuden tavan puolustaa julkaisuvapautta.

Euroopan digitalisaatio kiihtyy: digitaalinen tasa-arvo ja julkaisuvapaus

"Saving Democracy" -teoksen hajautettu julkaisumuoto vastaa hyvin EU:n viime vuosien digitaalisia oikeuksia ja vapauksia koskeviin toimiin. Joulukuussa 2023 julkaistu "Eurooppalainen julistus digitaalisen vuosikymmenen digitaalisista oikeuksista ja periaatteista” korostaa vapaan ja oikeudenmukaisen digitaalisen ympäristön merkitystä. Julistuksen digitalisaatiota koskeva visio on lisätä ihmisten vaikutusmahdollisuuksia ja edistää innovatiivisia yrityksiä, selventäen tarvetta edistää digitaalisten tuotteiden ja palveluiden kestävää kehitystä. Heinäkuussa 2024 julkaistiin EU:n toinen, digitaalisen vuosikymmenen tilaa käsittelevä raportti (”Stage of the Digital Decade 2024”), jossa suositeltiin digitaalisen teknologian leviämisen edistämistä yhteiskunnan eri alueilla, korostaen suuren yleisön osallistumisen tärkeytttä. Nämä toimenpiteet kuvastavat huomiota, jota eurooppalainen yhteiskunta on viime vuosina kohdistanut toimiin yhdistää teknologisia innovaatioita sosiaalisen tasa-arvon edistämiseen.

Suomessa toimiva hajautettu julkaisualusta SilentBerry toteuttaa näitä periaatteita innovatiivisilla ideoillaan. RGB++ -protokollan kautta alusta tarjoaa tehokkaita ja turvallisia ratkaisuja immateriaalioikeuksien suojaamiseen ja levittämiseen, esimerkillistäen Euroopan johtavaa roolia globaalissa digitaalisessa muutoksessa.

SilenBerryn "Saving Democracy" -julkaisu on paitsi innovatiivinen julkaisumuotonsa takia, myös esimerkki uudenlaisesta tiedon ja teknologian yhdistämisestä. Se kuvastaa Suomen tärkeää roolia globaalin innovaation ja kulttuurivaihdon edistäjänä ja saavuttaa samalla uuden virstanpylvään hajautetun teknologian sovelluksissa sisällönjulkaisemisessa.