Kevään 2025 ensimmäinen yhteishaku nyt käynnissä

Kevään 2025 ensimmäinen korkeakoulujen yhteishaku käynnistyi 8. tammikuuta ja päättyy 22. tammikuuta klo 15.00.

Science and Engineering on poikkitieteellinen tutkinto-ohjelma, joka yhdistää tekniikan ja luonnontieteet kansainvälisessä opiskelijaympäristössä. Ohjelma koostuu kahdesta opintosuunnasta: Computing and Electrical Engineering sekä Natural Sciences and Mathematics.

Kestävän kaupunkikehityksen tutkinto-ohjelma Sustainable Urban Development on monitieteinen, kolmen tiedekunnan yhteinen ohjelma. Ohjelma muodostaa yhtenäisen kokonaisuuden, mutta se koostuu kolmesta opintosuunnasta, jotka ovat Administrative Sciences, Technology ja Social Sciences.

Socially Sustainable Societies -tutkinto-ohjelmassa yhdistyvät yhteiskuntatutkimus ja terveystieteet. Ohjelma tuo pohjoismaisen näkökulman sosiaaliseen kestävyyteen, hyvinvointivaltioihin ja sektorien väliseen toimintaan.

Hakukohteisiin haetaan Opintopolku.fi-palvelussa. Opinnot alkavat elokuussa 2025.

