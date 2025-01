Tuhkarokkoon sairastunut matkusti laivalla Tallinnasta Helsinkiin 7.1. – THL ohjeistaa samalla vuorolla matkustaneita

Laivamatkan ajan tuhkarokkoon sairastunut henkilö oleskeli hytissään eikä liikkunut laivalla tulonsa ja poistumisensa lisäksi. On mahdollista, että henkilö on lyhyiden siirtymisten aikana tartuttanut tuhkarokkoa. Riski tartunnoille on kuitenkin hyvin pieni.

THL ohjeistaa samassa laivassa matkustaneita

Eckerö Line ottaa erikseen yhteyttä matkustajiin ja laivan työntekijöihin, jotka olivat sairastuneen kanssa samalla M/s Finlandian laivavuorolla 7.1. klo 18:30–21. THL:n ohjeen mukaisesti heitä kehotetaan tarkistamaan, että oma ja perheenjäsenten tuhkarokkosuoja on kunnossa.

THL:n ohjeen mukaan:

Kaksi aikaisemmin saatua tuhkarokko- tai MPR-rokotetta antaa hyvän suojan tuhkarokkoa vastaan.

Tuhkarokon sairastanut ei tarvitse rokotusta.

Jos lapsi on saanut rokotusohjelman mukaisesti ensimmäisen annoksen rokotetta, toista annosta ei tarvitse aikaistaa.

Rokottamattomien lasten vanhempia, rokottamattomia aikuisia, rokottamattomia raskaana olevia ja immuunipuutteisia (vastustuskyky voimakkaasti alentunut) kehotetaan ottamaan mahdollisimman pian yhteyttä omaan terveyskeskukseen tilanteen arvioimiseksi.

Henkilöä, jonka rokotussuoja on vajaa, suositellaan ottamaan yhteyttä omaan terveyskeskukseen rokotussuojan täydentämiseksi. MPR-rokotus on kaikille maksuton.

Tuhkarokkoon sairastuneen ensioireita ovat korkea kuume, hengitystieoireet ja usein silmän sidekalvotulehdus. Ihottuma alkaa 3–5 vuorokauden kuluttua kuumeesta ja kestää runsaan viikon.

Jos matkustajalle tulee tuhkarokkoon sopivia oireita kolmen viikon kuluessa matkan jälkeen, hänen tulee ottaa yhteyttä omaan terveyskeskukseen ensin puhelimitse tarkempien toimintaohjeiden saamiseksi.

Tuhkarokko tarttuu helposti

Tuhkarokko on poikkeuksellisen tarttuva sairaus. Se tarttuu huoneilman välityksellä ja tartuntaan voi riittää samassa tilassa oleskelu.

Tuhkarokkoon sairastunut on tartuttava neljä vuorokautta ennen ihottumaa (eli jo vuorokauden ennen ensioireita) ja neljä vuorokautta ihottuman puhkeamisen jälkeen.

Kaksi tuhkarokko- tai MPR-rokoteannosta antaa hyvän suojan tautia vastaan. Suurimmalla osalla ennen vuotta 1965 syntyneistä on sairastetun taudin antama suoja. MPR-rokotus on kaikille maksuton osana kansallista rokotusohjelmaa, ja suojaa myös sikotaudilta ja vihurirokolta.

Tuhkarokko voi olla vakava sairaus iästä riippumatta kenelle tahansa. Etenkin vastustuskyvyltään heikentyneelle tuhkarokko voi olla vaikea, jopa kuolemaan johtava tauti.

Lisätietoja

Tartuntatautilääkäri

THL

puh. 029 524 8557

tartuntatautilaakari@thl.fi

Mia Kontio

johtava asiantuntija

puh. 029 524 8365

etunimi.sukunimi@thl.fi

Eeva Ruotsalainen

apulaisylilääkäri

HUS

puh. 050 427 9117

etunimi.sukunimi@hus.fi