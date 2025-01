Metsäbiotalouden sivuvirtoja halutaan jalostaa entistä tehokkaammin miljoonarahoituksen saaneessa hankkeessa

Entä jos pimeys olisikin voimavara? – Art of Darkness -hanke tutkii pimeyden roolia osana Euroopan kulttuuriperintökohteita. Tervetuloa avajaistapahtumaan 15.1. Oulun yliopistolle 13.1.2025 12:03:00 EET | Tiedote

Vuoden 2025 alussa käynnistyy Horisontti Eurooppa -rahoitteinen tutkimushanke Art of Darkness as Cultural Heritage of Urban Landscape, jonka tavoitteena on löytää pimeys uudelleen kaupunkimaisemien ja kulttuuriperintökohteiden arvokkaana kulttuurisena, esteettisenä ja ekologisena voimavarana.