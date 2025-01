Kokoomuksen Vestman: Vihreiden sokea ydinvoimavastaisuus paistaa ydinvoimatukikritiikin läpi

Kokoomuksen kansanedustaja, energiajuristi Heikki Vestman katsoo, että vihreiden vastustus ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkäsen ehdotukseen lisäydinvoiman houkuttelemiseksi Suomeen johtuu pohjimmiltaan vihreiden ydinvoimavastaisuudesta. Mykkäsen esityksessä ydinsähkölle taattaisiin takuuhinta, vaikka sähkön markkinahinta olisi nolla tai negatiivinen. Korkean sähkön hinnan aikana ydinsähkön tuottajat puolestaan maksaisivat hyvitystä sähkönkäyttäjille. Tavoitteena on saada Suomeen yksi tai useampi uusi ydinvoimala. Kokoomus esitti vastaavaa mallia jo viime vaalikaudella sähköpolitiikan linjauksissaan.

”Suomalaisten kotien ja sähköä käyttävien yritysten etu on, että Suomeen saadaan lisää ydinvoimaa eli varmaa perusvoimantuotantoa. Sääriippuvaisen tuotannon, eritoten tuulivoiman kasvu on lisännyt voimakkaita hintavaihtelua, heikentänyt hinnan ennustettavuutta ja kannibalisoinut perusvoimaa syömällä sen kannattavuutta. Sähkön pitää kuitenkin riittää ja sen pitää olla kohtuuhintaista myös paukkupakkasilla ja muina tuulettomina jaksoina. Pitkällä aikajänteellä lisäydinvoima pienentäisi sähkölaskua. Ehdotettu malli parantaisi ydinvoiman investointikannustimia reilulla tavalla, koska korkean hinnan aikana tuottoa saavat ydinvoimatuottajat maksaisivat hyvitystä sähkönkäyttäjille. Toisin on vihreiden lempilapsessa eli tuulivoiman syöttötariffissa, jossa sähköntuottaja on aina voittaja”, Vestman toteaa.

Vestman kritisoi Vihreiden energiapolitiikan linjaa, joka perustuu edelleen ydinvoimavastaisuuteen tai vähintään ydinvoimanuivuuteen.

”Vihreäthän ovat vastustaneet ydinvoimaa koko olemassaolonsa täysin järjenvastaisilla perusteilla ja olleet historian väärällä puolella. On surkeaa huomata, että periaatteellinen ydinvoimavastaisuus estää nyt vihreitä näkemästä lisäydinvoiman merkitystä teollisuuden puhtaan siirtymän mahdollistajana. Kohtuuhintaisesta, puhtaasta ja toimitusvarmasta sähköenergiasta, jonka kivijalka on ydinvoima, voidaan tehdä suomalaisen teollisuuden suurin kilpailuetu. Vihreiden vaihtoehto on ilmeisesti edelleen laskea vain sääriippuvaisen tuotannon, ennen muuta tuulen varaan. Valitettavasti se ei yksin riitä”, Vestman toteaa.

Kohtuuhintaisen ja toimitusvarman sähkön turvaaminen edellyttää monipuolisia tuotantomuotoja ja myös järjestelmämuutoksia sähkömarkkinoille.

”Ydinsähkön takuuhinnan lisäksi valtion tulisi tukea ydinvoimaloiden rakentamista esimerkiksi lainatakauksilla, kuten Ruotsissakin kaavaillaan. Ydinvoiman tukemisen ohella vesivoiman toimintaedellytykset on varmistettava. Sähkömarkkinaa tulee myös kehittää siten, että akkuvarastot saadaan tasaamaan hintapiikkejä. Nykyisellään sähkömarkkina ei tue riittävästi säätö- ja perusvoiman tuottamista. Vain päättäväiset toimet takaavat sähkön kohtuullisen hinnan pitkällä aikavälillä, josta hyötyvät sekä suomalaiset kodit että yritykset” Vestman päättää.