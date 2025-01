Aluehallitus sai selonteon hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen kuntaneuvotteluista

Vuoden 2024 neuvotteluihin osallistui 98 kuntaedustajaa. Neuvotteluissa oli mukana myös 136 järjestöjen, yhdistysten ja seurakuntien edustajaa. Neuvottelujen painopisteinä olivat perhekeskus- ja seniorikeskustoimintamalli sekä hyvinvointitarjotin, jotka yhdistävät järjestöjen, seurakuntien, kuntien ja hyvinvointialueen toimintaa toisiinsa. Neuvottelujen tietopohjana olivat niin sanotut kuntakorit, jotka tiivistävät kunkin kunnan keskeiset hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden tiedot.

Neuvotteluissa ilmeni, että tahtotila yhteistyölle järjestöjen, seurakuntien, kuntien ja hyvinvointialueen väliselle yhteistyölle on vahva. Keskusteluissa nousi esille paljon paikallisia toimintoja ja käytäntöjä, mihin hyvinvointialueen toimintaa voidaan kytkeä. Sukupolvien kohtaamisen mahdollistaminen sekä perhekeskus- ja seniorikeskustoimintamallien välinen yhteistyö nähtiin tärkeänä.

Perhekeskustoimintamallin osalta keskeisimpiä neuvotteluissa esille nousseita asioita olivat mielen hyvinvoinnin haasteet nuorilla, kuten yksinäisyys ja ahdistuneisuus, sosiaalisen median vaikutus ja päihteiden sekä nikotiinituotteiden käyttö. Vanhemmuuden tuen tarve korostui myös. Yläkouluikäisen nuorten liikkumisen vähentyminen on huoli koko maakunnassa. Perhekeskusverkostot koetaan tärkeänä ja se luo hyvän alusta yhteistyölle. Hyvinvointialueen palvelujen tiivistä kytkeytymistä osaksi perhekeskusta nähtiin tärkeänä.

Seniorikeskustoimintamallin osalta keskeisimpiä neuvotteluissa esille nousseita teemoja olivat etsivä ja löytävä vanhustyö, yksinäisyys sekä palvelujen saavuttaminen. Tukea sähköisten palvelujen käyttöön tarvitaan ja tietoverkkojen katvealueet tulee huomioida. Seniorikeskusmallia tulee konseptoida yhdessä ja ottaa esille verkostotyö, yhteisövaikuttavuus sekä kumppanuudet.

Hyvinvointitarjottimeen liittyvä keskustelu painottui käyttöönottoon liittyviin teemoihin. Tarjottimelle koetaan olevan tarvetta, mutta tarkempaan keskusteluun päästään vasta kun tarjotin on käytössä ja myös käyttökokemusta saatu. Satsaaminen ennaltaehkäisevään ja kuntien toimintaa tukeviin ratkaisuihin nähtiin erittäin myönteisenä asiana.

Aluehallitus antoi lausunnon tarkastuslautakunnan väliarvioinnista

Aluehallitus päätti antaa aluevaltuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin Keski-Suomen hyvinvointialueen tarkastuslautakunnan väliarviointi antaa aihetta. Aluehallituksen lausunnossa aluevaltuustolle nostetaan vastauksia arviointiraportissa nostettuihin kysymyksiin ja havaintoihin. Ne koskivat muun muassa tietopohjaa ja tiedon hyödyntämistä, talouden tasapainottamistoimenpiteitä vuonna 2024 ja toimielinrakennetta.

Tietopohjan osalta lausunnossa on kerrottu muun muassa tiedolla johtamisen prosessista, tiedon koostamisesta päätöksenteon tueksi sekä lakisääteisten tietojärjestelmien hankinnasta, käytöstä ja ylläpidosta.

Talouden osalta lausunnossa on nostettu esille talousarviota kuukausittainen seuranta ja talouden toteutuman raportointi aluehallitukselle ja aluevaltuustolle määrämuotoisesti. Talousarvion pohjatiedoissa oli hyvinvointialueen aloitusvaiheessa puutteita. Kuluvalle vuodelle on pystytty tekemään aiempaa kattavampaan tietopohjaan perustuva talousarvio ja kiinnitetty huomiota sen realistisuuteen. Talouden raportoinnin lisäksi myös toiminnan tunnuslukujen ja seurantatietojen laatua ja työvälineitä kehitetään.

Toimielinten osalta toimielinkokonaisuutta ei-lakisääteisten toimielinten osalta arvioidaan parhaillaan osana toimielintyöskentelyn kokonaisarviointia. Arviointi valmistuu helmikuussa 2025. Samalla arvioidaan viranhaltijoiden osallistumista toimielimien työskentelyyn.

Aluehallituksen lausunto tarkastuslautakunnan vuoden 2024 väliarvioinnin edellyttämistä toimenpiteistä

Aluehallitus päätti muutoksista palvelusetelien sääntökirjoihin

Aluehallitus merkitsi tiedoksi ja hyväksyi palveluseteleiden sääntökirjojen muutoksia. Asiakasmaksuissa tapahtuneilla muutoksilla oli vaikutusta palveluseteleiden sääntökirjojen palveluseteleiden arvoon, joita ei ollut huomioitu aluehallituksen joulukuussa hyväksymissä sääntökirjoissa. Muutoksilla on vaikutusta silmätautien ostopalveluiden sekä alle 18-vuotiaan ja koululaisten silmälääkärin palveluseteleiden arvoon siten, että arvo nousee molemmissa 20,70 euroa. Aikuisen asiakkaan omavastuuosuus nousee 46,00 eurosta 66,70 euroon ja alle 18-vuotiaan ja koululaisten silmälääkärin arvo nousee 118,80 eurosta 139,50 euroon. Lisäksi kirurgian ostopalveluiden palveluseteleiden sääntökirjaan on tullut muutos koskien potilaan omavastuusosuutta.

Sairaala Nova säätiölle uudet säännöt

Aluehallitus päättää hyväksyä sairaala Novan säätiön sr. uudet säännöt pykälien 1, 3 ja 6 osalta. Sääntöjen uudistamisesta on neuvoteltu säätiön ja hyvinvointialueen edustajien kesken loppuvuodesta 2024. Säätiön toiminta kohdistuu jatkossa koko hyvinvointialueelle, ja uusissa säännöissä on huomioitu mm. hyvinvointialuemuutos ja hyvinvointialueen organisaatiomuutoksista aiheutuneet nimikemuutokset. Sairaala Novan säätiön hallitus on esittänyt aluehallitukselle säätiön sääntöjen muuttamista. Säätiön sääntöjen muuttaminen vaatii pykälien 1, 3 ja 6 osalta aluehallituksen hyväksynnän.

Aluehallitus hyväksyi Servica Oy:n osakassopimuksen päivittämisen

Aluehallitus merkitsi tiedoksi Servica Oy:n esittämät yhtiöjärjestysmuutokset ja valtuutti yhtiökokousedustaja Miia Paatolan hyväksymään esitetyt yhtiöjärjestysmuutokset ja allekirjoittamaan suostumuksen yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi. Lisäksi aluehallitus hyväksyi osaltaan osakassopimuksen muutokset, mikäli myös muut osakassopimuksen osapuolet hyväksyvät muutokset, sekä valtuutti konsernipalvelujen toimialajohtajan allekirjoittamaan osakassopimuksen ja tekemään siihen tarvittaessa vähäisenä pidettäviä tarvittavia muutoksia.

Keski-Suomen hyvinvointialueella on tällä hetkellä yhtiön kanssa yksi sidosyksikköhankintasopimus liittyen valmiusvarastoon.

Aluehallitus hyväksyi jakosopimuksen Kukkulan alueen tonttien muodostamisesta

Aluehallitus päättää hyväksyä jakosopimuksen ja yhteisjärjestelysopimuksen Kukkulan alueen tonttien muodostamiseksi aluevaltuuston 9.5.2023 tekemään päätökseen perustuen.

Jakosopimuksen ja Yhteisjärjestelysopimuksen hyväksymisessä on kysymys teknisestä järjestelystä, jossa Keski-Suomen hyvinvointialue saa omistukseensa ne maa-alueet ja niillä sijaitsevat rakennukset, jotka tällä hetkellä ovat hyvinvointialueen hallinnassa hallinnanjakosopimuksen perusteella. Yhteisjärjestelysopimuksen tarkoituksena on varmistaa, että alueen rasitejärjestelyt säilyvät ennallaan hallinnanjakosopimusta vastaavalla tavalla. Kiinteistön jaolla ja siihen liittyvällä yhteisjärjestelyllä ei ole vaikutusta hyvinvointialueen oikeuksiin tai velvollisuuksiin.

Alkuperäisen suunnitelman mukaisesti Kukkulan alueen kolmannen ja viimeisen vaiheen kiinteistökauppa toteutetaan vuoden 2025 lopussa. Keski-Suomen hyvinvointialueen talousarvioon 2025 on budjetoitu 13,8 miljoonan euron pysyvien vastaavien luovutustulo.

Muut asiat

Lisäksi aluehallitus esitti aluevaltuustolle, että se toteaa Joni Friskin luottamustoimen päättyneeksi hänen menetettyään yleisen vaalikelpoisuutensa alueelta poismuuton vuoksi, valitsee Joni Friskin tilalle uuden jäsenen ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen lasten, nuorten ja perheiden lautakuntaan sekä toteaa, että aluevaltuuston puheenjohtaja pyytää aluevaalilautakuntaa nimeämään Perussuomalaisten valtuustoryhmään 7. varavaltuutetun aluevaltuuston jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Aluehallitus esitti aluevaltuustolle, että se myöntää Leena Laurilalle eron aluevaalilautakunnan jäsenyydestä, valitsee Leena Laurilan tilalle uuden jäsenen aluevaalilautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi sekä valitsee aluevaalilautakunnan jäsenistä uuden varapuheenjohtajan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Aluehallitus antoi valtuustoaloitteen huumeiden käytön ehkäisemisestä ja käyttäjien hoidon koordinointivastuusta hyvinvointialueelle edelleen terveydenhuollon palveluiden vt. vastuualuejohtaja Kati Kallimon, avoterveydenhuollon palvelujohtaja Anne Pihlin ja mielenterveys- ja päihdepalveluiden palvelupäällikkö Tuula Antinahon valmisteltavaksi.

Aluehallitus antoi tilapäisten sosiaalityöntekijöiden kelpoisuusehtojen säilyttämisestä ennallaan koskevan valtuustoaloitteen edelleen lasten, nuorten ja perheiden sosiaali- ja terveyspalveluiden ja aikuisten sosiaalipalveluiden vt. vastuualuejohtaja Päivi Kalilaisen, HR-johtaja Eija-Liisa Heikkilän ja perheiden palveluiden palvelujohtaja Maria Lehtisen valmisteltavaksi.

Aluehallitus antoi EU:n vammaiskortin haltijan ja saattajan maksutonta lippua linkki-liikenteessä koskevan valtuustoaloitteen edelleen palvelujohtaja Nina Peräsen, vammaispalveluiden palvelujohtaja Päivi Junnilaisen ja vammaissosiaalityön palvelupäällikkö Elina Hienolan valmisteltavaksi.

Aluehallitus nimesi toimialajohtajien toistaiseksi voimassa olevat viransijaiset seuraavasti:

1) konsernipalveluiden toimialajohtajan viransijaisena toimii 1. lakiasiainjohtaja ja 2. strategiajohtaja;

2) pelastustoimen toimialajohtajan viransijaisena toimii 1. pelastuspäällikkö ja 2. riskienhallintapäällikkö;

3) sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialajohtajan viransijaisena toimii ikääntyneiden ja vammaisten palveluiden vastuualuejohtaja.

Viransijainen toimii toimialajohtajana vakinaisen viranhaltijan ollessa poissa tai esteellinen tai viran ollessa avoinna.

Aluehallitus päätti nimetä henkilöt yhtiökokousedustajiksi, vuosikokousedustajiksi, yhteisöjen hallituksen jäsenehdotuksiksi ja säätiöiden hallituksen jäseniksi vuodelle 2025 tai kunnes asiasta päätetään uudelleen. Lisäksi aluehallitus valtuutti hyvinvointialuejohtajan tai konsernipalvelujen toimialajohtajan nimeämään Keski-Suomen hyvinvointialueen tarvittaessa edustajan tai antamaan evästyksen yhteisöjen tai säätiöiden kokouksiin, mikäli kokouskäsittely aluehallituksessa ei voisi toteutua ennen yhteisön tai säätiön tulevaa kokousta.

Yhtiökokousedustajat, vuosikokousedustajat, hallituksien jäsenehdokkaat ja hallitusten jäsenet: https://hyvaks-d10julk.oncloudos.com/kokous/2025175-20-36496.PDF

Aluehallitus määräsi aluehallituksen pöytäkirjanpitäjäksi/sihteeriksi konsernipalveluiden hallintopalvelupäällikön. Tämän esteellisenä tai poissa ollessa pöytäkirjanpitäjänä/sihteerinä toimii lakiasiainjohtaja. Lisäksi aluehallitus esitti aluevaltuustolle, että se määrää aluevaltuuston pöytäkirjanpitäjäksi ja sihteeriksi lakiasiainjohtajan. Tämän esteellisenä tai poissa ollessa pöytäkirjanpitäjänä/sihteerinä toimisi konsernipalveluiden hallintopalvelupäällikkö.

Lisätietoja:

aluehallituksen puheenjohtaja Maria Kaisa Aula, p. 050 530 9697

hyvinvointialuejohtaja Jan Tollet, p. 050 400 0073

