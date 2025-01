Kysely: Osaamisen puute suurin este tekoälyn käytölle yrityksissä

Eniten tekoälyä käyttävät pienistä ja keskisuurista yrityksistä asiantuntijapalveluita tarjoavat pääkaupunkiseudulla toimivat yli kymmenen hengen yritykset. Mitä suurempi yritys, sitä useimmiten käyttöä aiotaan myös lisätä tänä vuonna. Yli puolet, 57 prosenttia, asiantuntijapalveluita tarjoavista yrityksistä kertoo käyttävänsä tekoälyä. Asiantuntijapalveluiden lisäksi käyttö on yleistä teollisuudessa ja kaupan alalla.

Yritykset käyttävät tekoälyä eniten toiminnan tehostamiseksi ja ajan säästämiseksi. Käännökset, ideointi, markkinointi ja tuotekehitys ovat yleisimmät tehtävät, joihin tekoälyä hyödynnetään. Työkaluista ylivoimaisesti tutuin on Chat GPT.

Tiedot käyvät ilmi tuoreesta Suomen Yrittäjien ja Elisan teettämästä kyselystä, jossa selvitettiin pienten ja keskisuurten yritysten tekoälyn käyttöä. Kyselyyn vastasi yli tuhat pk-yrityksen edustajaa marraskuussa 2024.

Vähiten käyttöä Itä-Suomessa ja rakennusalalla

Vähiten tekoälyä käytetään rakennusalalla, jossa vain joka neljäs alan yritys kertoo käyttävänsä tekoälyä. Itä-Suomessa 28 prosenttia yrityksistä käyttää tekoälyä, kun pääkaupunkiseudulla vastaava luku on 58 prosenttia.

”Tekoälyn käyttö on pienissä ja keskisuurissa yrityksissä vielä vähäistä, mikä on ymmärrettävää, koska asia on melko uusi. On kuitenkin tärkeää, että jokainen yrittäjä miettii osaltaan, miten tekoälyn avulla omaa yritystä ja sen tuottavuutta voisi kehittää”, toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen Suomen Yrittäjistä sanoo.

”Kyselyn tulokset osoittavat, että on kiire alkaa vahvistaa tekoälyosaamista Suomessa, sillä vaarana on, että Suomi tippuu kansainvälisestä kilpailusta, sanoo liiketoimintajohtaja Katja Bäckström Elisasta.

Suomen Yrittäjät ja Elisa aloittavat tekoälykoulutuksen yrittäjien tueksi

Suurimmaksi käytön lisäämisen esteeksi yritykset mainitsevat osaamisen puutteen. Myös huoli tietoturvan ja yksityisyyden vaarantumisesta rajoittavat käyttöä. Osaamisen tueksi kaivataan koulutusta, jonka avulla tekoälyn liiketoimintahyödyt tulisivat myös näkyville selvemmin.

Suomen Yrittäjät ja Elisa käynnistävät nyt Yrittäjät & Tekoäly -oppimiskokonaisuudet yrittäjille, jotta nämä pysyvät mukana teknologiamurroksessa. Kokonaisuus sisältää esimerkiksi erilaisia koulutuksia, webinaareja, tietosisältöjä ja podcasteja. Kokonaisuus tarjoaa konkreettisia vinkkejä tekoälyn hyödyntämiseksi.

”Parhaimmillaan tekoäly auttaa tehostamaan liiketoimintaa ja saa aikaan kasvua. Haluamme tarjota tähän työvälineitä yhdessä Elisan kanssa oppimiskokonaisuudella”, Yrittäjien Pentikäinen sanoo.

”Yrittäjät haluavat keskittyä asiakkaisiin. Kun yrittäjät käyttävät tekoälyä, he pääsevät eroon monista rutiinitehtävistä ja pystyvät käyttämään vapautuvan ajan lisämyyntiin, markkinointiin ja tilauksiin. Tiedämme suomalaisista ja kansainvälisistä asiakasyrityksistämme, että tekoälyn avulla voi poistaa jopa kolmanneksen päivittäisistä rutiinitehtävistä, sanoo Bäckström Elisasta.

Suomen Yrittäjien ja Elisan Verianilla teettämään tutkimukseen vastasi 1 054 pk-yritysten edustajaa 7.−13.11.2024. Tutkimustulosten luottamusväli on 2,9 prosenttiyksikköä suuntaansa.

