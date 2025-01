Työelämäprofessori Teemu Hirvilammi: Rakennetun ympäristön suunnittelua ohjaa nyt kestävyys

Tampereen yliopiston rakennetun ympäristön tiedekunnan arkkitehtuurin yksikön ja Epanet-verkoston arkkitehtuurin työelämäprofessorina aloitti vuoden alusta seinäjokelainen Teemu Hirvilammi. Hän jatkaa professori Ari Hynysen aloittamaa työtä Alvar Aalto -professuurissa.

Hirvilammella on kymmenen vuoden kokemus arkkitehtuurin opetus- ja tutkimustehtävistä Tampereen yliopistossa. Hirvilammi on myös työskennellyt arkkitehtuurin yrittäjänä kahden oman toimiston kautta vuodesta 2004. Suunnittelutyössään hän on keskittynyt julkisiin rakennuksiin, asumiseen ja puurakentamiseen kestävän kehityksen näkökulmasta.

Työelämäprofessorina Hirvilammi jakaa aikansa opetuksen ja tutkimuksen välillä. Opetus jatkuu Tampereella, ja tutkimusta hän tekee Seinäjoella.

– Ensisijaisesti tullaan toteuttamaan tutkimus- ja kehityshankkeita, jotka liittyvät Alvar Aallon arkkitehtuuriin, modernin arkkitehtuurin korjaus- ja täydennysrakentamiseen sekä kaupunkien ja alueiden kehittämiseen, Hirvilammi kertoo.

Alvar Aalto -työelämäprofessuuri on kansainvälisesti ainutlaatuinen. Hirvilammi uskoo nimikkeen tuovan tehtävään luonnollista painoarvoa, mikä helpottaa yhteyksien luomista ja mahdollistaa ajankohtaisten ja kriittisten aiheiden nostamisen keskusteluun sekä tutkimuksen edistämisen.

Seinäjoen kaupunkilaboratorio yhdistää tutkimuksen ja käytännön

Työssään Hirvilammi painottaa kestävyyttä, joka kattaa ekologisen ja vähähiilisen rakentamisen lisäksi sosiaalisen, kulttuurisen ja taloudellisen kestävyyden. Hänen mukaansa vähähiiliseen rakentamiseen sisältyy esimerkiksi puurakentaminen sekä olemassa olevan rakennuskannan suojelu ja uudelleenkäyttö.

Osaamisensa valossa Hirvilammi haluaa toimia siltana yliopistotutkimuksen ja käytännön välillä. Hänen mukaansa Seinäjoen kaupunkilaboratorio tarjoaa aktiivisen kehitysympäristön, jolla on pitkä perinne yhteistyöhön perustuvista hankkeista.

– Oma tavoitteeni on tuoda tähän Seinäjoen kehitysympäristöön uusia näkemyksiä, yhdistää oikeat toimijat Tampereen yliopiston tutkimushankkeista ja tuottaa uutta tietoa paikallisten kunnallisten ja yritystoimijoiden käyttöön ja elinikäistä oppimista. Samalla näitä tuloksia voidaan hyödyntää uusien tieteellisten artikkelien ja yhteiskunnallisen tiedonjaon pohjaksi, hän sanoo.

Hirvilammi toivoo myös, että työelämäprofessorina voisi toteuttaa tehtävän yhteiskunnallista vaikuttavuutta auttamalla rakennusprosessien sujuvoittamista ja pääsemällä mukaan pohtimaan ajassa olevia haasteita.

– Haluan olla edistämässä kulttuuria, missä ymmärretään paremmin nämä prosessit.

Hirvilammin työelämäprofessuuria rahoittavat Tampereen yliopisto, Seinäjoen yliopistokeskus, Seinäjoen kaupunki, Alajärven kaupunki, Etelä-Pohjanmaan korkeakoulusäätiö, Alvar Aalto säätiö, Seinäjoen seurakunta, Pihlacon Oy, Into Seinäjoki Oy, Kuortaneen Säästöpankkisäätiö ja Töysän Säästöpankkisäätiö. Alvar Aalto -säätiö on antanut tehtävälle luvan käyttää Alvar Aalto -nimeä sekä tuo sisältöön erityisiä painotuksia liittyen Aallon arkkitehtuuriin ja modernin arkkitehtuurin suojelun teemoihin.

Lue lisää Teemu Hirvilammin mietteistä ja uran käänteistä laajemmasta artikkelista Tampereen yliopiston verkkosivuilla.