Kauppaketjut laskivat hintojaan – Lidlin ostoskori edelleen jopa 24 % halvempi

Vuosi 2025 alkoi Suomessa ruokakauppaketjujen näyttävillä hinnanalennuksilla ja ruoan hinta on puhututtanut julkisuudessa. Lidl teki tammikuussa noin 50 tuotteen ostoskorivertailun, joka osoittaa, että Lidl on edelleen selkeästi Suomen edullisin ruokakauppa. Selvityksen mukaan Lidl on vähintään kuusi prosenttia ja enimmillään jopa 24 prosenttia edullisempi kuin muut ruokakaupat.