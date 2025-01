Hyvinvointialue luo uutta ikäihmisten päivätoimintamallia pirkanmaalaisille

Hyvinvointialue on käynnistänyt yhteistyön, jonka tavoitteena on selvittää ikäihmisten päivätoiminnan tarve ja aloittaa toimintakykyä ja osallisuutta tukevaa sekä yksinäisyyttä ehkäisevää päivätoimintaa yhdessä kolmannen sektorin ja kuntien kanssa.

Hyvinvointialuejohtajan nimeämässä työryhmässä on hyvinvointialueen viranhaltijoiden lisäksi sekä järjestöjen, seurakuntien että kuntien edustajia. Uudistamiseen nimetty työryhmä aloitti työnsä joulukuussa ja esitys toimintamallista valmistuu maaliskuussa. Loppuraporttia käsitellään huhtikuussa muun muassa aluehallituksessa ja kuntajohtajien kokouksessa.

Toimintamallin rakentamisessa ollaan vaiheessa, jossa käydään läpi nykyisiä kolmannen sektorin ja kuntien käytäntöjä ja niiden laajentamismahdollisuuksia ikäihmisten tarpeiden pohjalta. Kuluvan vuoden talousarviossa on varattu rahaa uudenlaisen päivätoiminnan malliin yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Työryhmä on kuullut alkuvuodesta muun muassa Tampere Mission Likellä-toiminnan käytännöistä ja laajentamismahdollisuuksista.

Työryhmän puheenjohtajana toimiva integraatiojohtaja Tuukka Salkoaho sanoo, että päivätoiminnan uudistamista käsitellään lähikuukausina myös vanhusneuvoston ja monipalveluvaliokunnan kanssa.

– Ymmärrämme hyvin, että viimeaikainen julkinen keskustelu ikäihmisten hoidosta on aiheuttanut pelkoa ja turvattomuutta ikäihmisissä ja heidän läheisissään. Meillä on kuitenkin aito halu löytää järjestöjen, seurakuntien ja kuntien kanssa hyvä toimintamalli, joka edistää ikääntyvien pirkanmaalaisten toimintakykyä ja osallisuutta sekä vähentää yksinäisyyden tunnetta. Ketään ei jätetä yksin, vaikka palvelut uudistuvat. Yhteistyö uuden mallin kehittämiseksi on alkanut kumppaneidemme kanssa todella innostavasti, Salkoaho kertoo.