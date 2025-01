Vihreiden varapuheenjohtaja Keränen: Hiilensidontaan tarvitaan kunnon kannusteet

Metsien muuttuminen hiilidioksidipäästöjen lähteeksi on Keräsen mukaan vakava uutinen maassa, jossa on totuttu siihen, että metsien hiilinielut kuittaavat ison osan muista ilmastopäästöistä.



– Nyt ei enää auta ihmetellä ja katsella. Nyt pitää toimia, Keränen painottaa.



Yksi keskeinen toimi Keräsen mukaan on tehdä hiilensidonnasta metsänomistajalle aidosti kannattavaa ja varteenotettavaa liiketoimintaa.



– Tällä hetkellä erilaisia palveluita on olemassa, mutta verrattuna puukaupan tekemiseen hiilensidonnalla tienaaminen on sekavaa, uutta ja outoa, ehkä epävarmaakin, Keränen jatkaa.



Keränen peräänkuuluttaa valtiolta selkeämpiä reunaehtoja sekä metsäalan toimijoilta aktiivisuutta palveluiden kehittämisessä ja niiden myymisessä metsänomistajille.



– Mitään anekauppaa tämä ei ole, vaan metsänomistajilla olevan omaisuuden taloudellista hyödyntämistä uudella tavalla, linjaa Keränen.



Hänen mukaansa myös pitkäkestoisten hiilivarastojen, kuten puurakentamisen, merkitystä.



– Puurakentamista aina aika ajoin korostetaan, mutta sitten materiaalineutraaliutta kunnioittaen rakennetaankin betonista. Tämä pitää saada ihan toisin päin – puurakentaminen valtavirraksi ja betoni poikkeukseksi, Keränen linjaa.



Lisäksi biohiilen tuotantoon tarvitaan hänen mukaansa uutta vauhtia.

– Sitä voi lisätä esimerkiksi maaperään sekä hiilivaraston että maaperän ominaisuuksien parantamiseksi, Keränen toteaa.



Suomelle uhkaa tulla miljardiluokan lasku hiilinielujen heikkenemisestä. Keräsen mukaan varat kannattaa käyttää kotimaisiin investointeihin, joilla hiilinielut saadaan kuntoon.



– Eiköhän sillä rahalla saa hiilinielut varsin hyvään kuntoon ihan itse, Keränen päättää.