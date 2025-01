Roman Schatz Vihreiden ehdokkaaksi kuntavaaleihin

“Olen työskennellyt koko ikäni media-alalla, tutkinut suomalaista yhteiskuntaa ja integroitunut mallikkaasti. Eläkeikää lähestyessäni etsin tekemistä, jossa voin hyödyntää kokemuspohjaani ja antaa yhteiskunnalle takaisin”, Roman Schatz kertoo.

Jätkäsaaressa asuva Roman Schatz on ehdolla vaaleissa ensimmäistä kertaa. Schatz on kotoisin Länsi-Saksasta, josta hän on muuttanut Suomeen vuonna 1986. Toimittajana, kirjailijana, kolumnistina ja juontajana 1980-luvulta lähtien työskennellyt Schatz kertoo lähteneensä ehdolle puolustamaan erityisesti kulttuuri- ja tapahtuma-alaa, joka on kärsinyt Suomen hallituksen tekemistä rahoituksen leikkauksista. “Elävä ja monimuotoinen kulttuuri ei ole luksusta, vaan suomalaisuuden ja siten myös kansainvälisen menestyksen perusedellytys”, Schatz sanoo.

Kampanjansa teemoiksi Schatz nostaa lisäksi ikääntyneet, Helsingin kansainvälisyyden, lapset ja koulut sekä päihdepolitiikan. “Helsingin pitäisi muiden suurkaupunkien tavoin tarjota huumeita käyttäville turvallisia käyttöhuoneita, jotka lisäisivät samalla kaupungin viihtyisyyttä ja turvallisuutta”, Schatz päättää.