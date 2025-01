Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä Eurowind Energy Oy:n Tielammen tuulivoi-mahankkeen YVA-selostuksesta (Lapinlahti ja Iisalmi)

Pohjois-Savon vesitilannekatsaus 31.12.2024 31.12.2024 13:49:41 EET | Tiedote

Kallaveden vedenpinta Itkonniemen asteikolla on N2000+ 82,16. Taso on 6 cm yli ajankohdan pitkäaikaiskeskiarvon. Joulukuun alusta muutos on +11 cm. Viimeinkin nopea pinnannousu alkoi. Noin 15 m3/s varovaiset lisäjuoksutukset otettiin käyttöön joulukuun puolessa välissä, jotta talven aikana ei tapahtuisi suuria pinnankorkeusvaihteluita. Iisalmen reitillä virtaama on ajankohdalle tyypillisesti vähenevä. Säännöstellyissä Kiuruvedessä, Porovedessä ja Onkivedessä on tarkoitus vakauttaa vesipinnat sunnilleen kesäkorkeuksiin. Nilsiän reitin ja Juojärven vedenkorkeudet ovat säännöstelylupien puitteissa. Varkauden alapuolella Haukiveden pinta on 20 cm alle ajankohdan keskimääräisen tason, kun verrataan 30 viimeisen vuoden tilastoihin. Lukema on nyt N2000+ 75,94. Pinta on Haukivedelläkin noussut joulukuussa muutaman sentin. Saimaalla lisäjuoksutus on lopetettu ja nyt ollaan pyrkimässä luonnontilaista vesitasetta kohti juoksuttamalla luonnonmukaista purkautumista vähemmän. Säännöstelemättömällä R