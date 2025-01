Kirsikkapuiston tragediasta valtuustoaloite Vihreiltä

Roihuvuorelainen kaupunginvaltuutettu Tuomas Rantanen toteaa, ettei tällaisia puiden hoitovirheitä pitäisi tapahtua missään päin Helsinkiä. Ohjeistukset puiden hoitoon ja töihin kaupungin puistoissa on käytävä läpi välittömästi tuhojen välttämiseksi.

”Lisäksi kaupunkiympäristön toimialan pitää valmistautua Roihuvuoren Kirsikkapuiston korjaviin lisäistutuksiin, ja kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tulee huomioida tämä tuessa ja muussa yhteistyössä Roihuvuori-Seuran kanssa”, Rantanen toteaa.

”Kaupunkilaiset ovat tyrmistyneitä Roihuvuoren kirsikkapuiston tuhosta. Kirsikkapuiston tilanne ei ole ensimmäinen kerta, kun puiden suojelussa on ollut ongelmia. Kaupunkilaisille tärkeät puistot ja puut on huomioitava paremmin alueiden kunnossapidossa ja hoidossa, ja tuhosta on asetettava kattavat vahingonkorvausvaatimukset”, vuosaarelainen valtuutettu Alviina Alametsä vaatii.

”Puisto on erittäin kaunis ja suosittu paikka, ja tuho on suuri tragedia itähelsinkiläisille ja koko muulle kaupungille sekä tuhansille vuosittain kirsikkojen kukintaa katsomaan saapuville. Kaupungin täytyy painottaa kunnossapitosopimusten teossa työn laatua”, valtuutettu Outi Alanko-Kahiluoto Herttoniemestä toteaa.

”Kaupungin on varmistettava, että kirsikkapuille ei tehdä rakenneleikkauksia missään hoitosuunnitelmissa, missään kaupungin puistoista. Kaupungin on toimittava viipymättä, jotta Kirsikkapuisto elpyy nopeasti”, valtuutettu Shawn Huff Vuosaaresta sanoo.

”Kirsikkapuisto on Helsingin helmi. Kaupunkilaisten luonto, puistot ja omaisuus tarvitsevat huolenpitoa. Kaupungin tulee myös edistää viipymättä korvaavia lisäistutuksia puistoon”, valtuutettu Atte Harjanne Herttoniemestä vaatii.

”Lähipuistot ja luontoalueet eivät ole vain pieniä yksityiskohtia, vaan kaupungin sydän. Usein ihmiset valitsevat asuinalueensa muiden syiden ohella lähiluonnon perusteella. Kaupungin täytyy suojella sitä”, valtuutettu Nina Miettinen Herttoniemestä muistuttaa.

”Helsingin täytyy tehdä kaikkensa, jotta vahingot voidaan minimoida ja vastaava tragedia ei voi enää koskaan toistua Roihuvuoressa tai muualla”, varavaltuutettu Coel Thomas Itäkeskuksesta päättää.

Allekirjoittaneet valtuutetut edellyttävät Helsingiltä ulostuloa ja suunnitelmaa siitä, kuinka puiden tuhoja valvotaan, estetään ja sanktioidaan jatkossa, ja kuinka kaupunkilaisten etua ja puiden suojelua edistetään.

Aloite jätettiin Helsingin valtuuston kokouksessa 22.1.2025 sen kerättyä hyvin nopeasti vain tunnissa 28 valtuutetun allekirjoitukset eri puolueista.