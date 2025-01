Näin Vihreät palauttaisi luottamuksen sote-palveluihin – tarjoaa Orpon hallitukselle viisi keinoa puoliväliriiheen

Vihreät tavoittelee sosiaali- ja terveyspalveluissa hyvinvointia, terveyttä ja turvaa jokaiselle. Vihreät tarjoaa ratkaisuja, joilla turvataan jatkossa laadukkaat ja saavutettavat palvelut, panostetaan ennaltaehkäisyyn ja varmistetaan, ettei kukaan jää ilman tarvitsemaansa apua.

– Lyhytnäköisillä leikkauksilla ja alijäämien kattamisen liian kireällä aikataululla ei terveydenhuollossa saada viisaita säästöjä aikaan. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen kannattaa panostaa entistä vahvemmin niin kunnissa kuin hyvinvointialueilla, eikä järjestöjen tekemästä työstä tule leikata, Vihreän eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Inka Hopsu huomauttaa.

Vihreät esittää Orpon hallitukselle viisi toimenpidekokonaisuutta, joilla sosiaali- ja terveyspalveluiden murentaminen loppuu ja luottamuksen palauttaminen voi alkaa.

– Hoitoonpääsyn pitkittyessä järjestelmä keskittyy akuuttien ongelmien ratkaisemiseen ja hoidontarve kasaantuu ja kasvaa. Tämä kuormittaa erikoissairaanhoitoa ja kustannukset vain kasvavat. Hoitotakuun kahden viikon tavoitteesta luopuminen on hallituksen hölmöimpiä ratkaisuja ja osoittaa, että hallituksella ei ole ymmärrystä, kuinka sote-palveluiden kasvavia kustannuksia voisi ratkoa, moittii Hopsu.

Vihreät haluaa nostaa keskusteluun sosiaalipalveluiden merkityksen paitsi ihmisten hyvinvoinnin turvaamisessa, myös sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannuskehityksen hillitsemisessä.

– Sosiaalipalvelut jäävät liian usein muiden sosiaali- ja terveyspolitiikan sektoreiden jalkoihin. Hallituksen sadan miljoonan sokkoleikkaus sosiaalihuollosta on tästä surullinen esimerkki. Päihdeongelmat tai lastensuojelun, turvakotipaikan tai perhepalveluiden tarve eivät katso tulotasoa – jokainen voi tarvita apua jossain elämänsä vaiheessa. Ehdotamme muun muassa ikäihmisten perhehoidon kehittämistä, päihde- ja mielenterveyspalveluiden parempaa yhteensovittamista sekä lapsiperheiden kotipalvelua ja teinineuvolatoimintaa uupuneiden vanhempien tueksi, sanoo kansanedustaja Saara Hyrkkö, joka palaa helmikuussa perhevapaalta valtiovarainvaliokunnan varapuheenjohtajaksi.

Vihreät kritisoi hallitusta myös rahoitusmallin korjaustarpeiden sivuuttamisesta. Hallitus pakottaa hyvinvointialueet tekemään suuria leikkauksia kohtuuttoman lyhyellä aikataululla.

– Sosiaali- ja terveyspalveluita ei pelasteta leikkaamalla niitä henkihieveriin varsinkaan, kun yhtäaikaisesti ohjataan valtion rahaa yksityisten terveysjättien taskuun. Me haluamme turvata hyvinvoinnin ja terveyden jokaiselle, ei vain niille, joilla on varaa siitä maksaa. Hallituksen on vielä mahdollista kääntää suuntaa, sanoo Hyrkkö.

Vihreiden keinot luottamuksen palauttamiseen sosiaali- ja terveyspalveluihin löydät täältä.