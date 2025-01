Talouden tasapainottamistoimet tepsivät – Oma Hämeen alustavat tilinpäätöstiedot vuodelle 2024 näyttävät, että suunta on saatu käännettyä parempaan

Oma Hämeen alustavat tilinpäätöstiedot vuodelle 2024 osoittavat, että talouden tasapainottamistoimet ovat tuottaneet tulosta. Vaikka talouden alijäämä on yhä huomattava, on menokasvua pystytty hillitsemään erityisesti kuluneen syksyn aikana. Vuosien 2023–2024 tehtyjen tasapainottamispäätösten vaikutukset ovat alkaneet näkyä vuoden 2024 viimeisinä kuukausina.

Perjantaina valmistuneen arvion mukaan Oma Hämeen alijäämä vuoden 2024 tilinpäätöksessä tulee olemaan 58,5 miljoonaa euroa. Vielä kesällä 2024 alijäämän arvioitiin nousevan yli 80 miljoonaan euroon. Vuoden 2024 alijäämä näyttää jäävän pienemmäksi kuin vuoden 2023 alijäämä. Tilinpäätösennusteen alijäämä on myös pienempi kuin mitä arvioitiin vuoden 2024 talousarviossa, jossa alijäämä oli noin 65 miljoonaa euroa.

– Kyseessä on valtionkonttorille annettava tilinpäätösarvio. Luvut ovat siis alustavia ja vuoden 2024 kirjanpito on avoinna vielä pari viikkoa, joten muutoksia voi vielä tulla. Tämä on kuitenkin olosuhteet huomioiden erinomainen onnistuminen. Voimme puhua merkittävästä positiivisesta tuloskäänteestä viimeisen kuuden kuukauden aikana, sanoo Oma Hämeen talousjohtaja Sampo Salo.

Valtakunnallisella tasolla hyvinvointialueet ovat onnistuneet hidastamaan kustannustason kasvua ennakoitua nopeammin. Hyvinvointialueet julkaisivat yhteisen tiedotteen tilinpäätösennusteistaan perjantaina.

– Hyvinvointialueiden valtakunnallinen ennuste alijäämästä on laskelmassa 1,46 miljardista noin 1,2 miljardiin euroon. Alijäämän pienentyminen vaikuttaa laskevasti vuoden 2026 valtion yleiskatteelliseen rahoitukseen. Muutoksen vaikutus ei kuitenkaan ole merkittävä Kanta-Hämeen hyvinvointialueen taloussuunnitelman näkökulmasta, toteaa rahoitus ja investointijohtaja Petrus Kukkonen.

Alijäämän muutos osoittaa, että Oma Hämeen tekemät talouden tasapainottamisohjelmat ja erityisesti niihin kesäkuussa ja syyskuussa tehdyt tehostamistoimenpiteet ovat kantaneet hedelmää. Esimerkiksi vuokratyövoiman käyttöä onnistuttiin karsimaan 4-5 miljoonaa euroa vuoteen 2023 verrattuna.

Tilinpäätösennusteesta hyvä pohja vuosien 2025 ja 2026 talousohjelmalle

Tarkka taloudenpito ja tasapainottamisohjelmat ovat kääntäneet talouden suunnan, mutta myös näkyneet Oma Hämeen henkilöstön arjessa. Hyvinvointialuejohtaja Olli Naukkarinen painottaakin, että henkilöstölle kuuluu suuri kiitos sitoutumisesta ja venymisestä näissä haastavissa olosuhteissa.

– Olen tavattoman kiitollinen siitä, että koko henkilöstö tuntuu tiedostaneen talouden vaikean tilanteen. Toimilla on varmasti ollut oma vaikutuksensa kaikkien arkeen. Tilinpäätös kuitenkin osoittaa, että toimet ovat vaikuttaneet. Tästä on nyt helpompi jatkaa eteenpäin, koska kirittävää on vähemmän, Naukkarinen painottaa.

Vaikka Oma Hämeen taloustilanne on parantunut, työ talouden tasapainottamiseksi jatkuu määrätietoisesti. Lain mukaan hyvinvointialueen tulee kattaa vuosien 2023 ja 2024 alijäämät vuoden 2026 loppuun mennessä. Alijäämän kurominen vaatii vuosilta 2025 ja 2026 huomattavan ylijäämäisiä tilinpäätöksiä.

Vuoden 2024 tilinpäätösennuste antaa hyvän pohjan vuosien 2025–26 talousohjelman toteuttamiselle ja alijäämien kattamiselle. Moni hyvinvointialueen vuosina 2023 tai 2024 tekemä päätös ja toimintatapamuutos alkaa näkyä talousluvuissa täysimääräisesti vasta tänä vuonna.

Oma Hämeen varsinainen tilinpäätös vuodelle 2024 valmistuu maaliskuussa. Aluehallitus käsittelee kokouksessaan 3. helmikuuta tarkempaa tilinpäätösennustetta, johon odotetaan mukaan myös toimialakohtaisia tietoja.