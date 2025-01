Kiinteistöliitto kaipaa lakiin kirjattuja pelisääntöjä asuntojen lyhytkestoiseen vuokraustoimintaan

Parhaillaan meneillään on useampikin lyhytvuokraukseen liittyvä lakihanke, joilta Kiinteistöliitto toivoo selkiinnytystä nykytilanteeseen. Käynnissä on asunto-osakeyhtiölain sekä asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain uudistaminen. Valmisteilla on myös muutoksia tuoreeseen rakentamislakiin. Kiinteistöliitto odottaa, että lainsäädännön uudistamisen myötä asunto-osakeyhtiöissä jo pitkään päänvaivaa aiheuttaneet epäselvät lakipykälät saataisiin viimein kuntoon.

”On välttämätöntä, että asumisrauha taloyhtiöissä pystytään turvaamaan silloinkin, kun asuntoja käytetään lyhytkestoiseen vuokraukseen. Toistuviin häiriöihin on pystyttävä puuttumaan. Tämä on tärkeää, vaikka häiritsijöinä olisivat olleet lyhytaikaiset vuokralaiset, jotka olisivat jo poistuneet huoneistosta”, Kiinteistöliiton lakiasiantuntija Tapio Haltia sanoo.

Kiinteistöliitto katsoo, että rajanveto asunnon sallitun ja kielletyn käytön välillä on järkevää tehdä lain tasolla rakentamislaissa. Laki voisi antaa mahdollisuuden tarvittaessa poiketa lain lähtökohdasta kaupunkikohtaisissa rakennusjärjestyksissä. Lyhytkestoinen vuokraustoiminta on ilmiönä hyvin paikkakuntakohtainen ja varsinkin niillä paikkakunnilla, joilla lyhytkestoisesta vuokraustoiminnasta on vakituisille asukkaille häiriötä, puuttumiseen kaivataan kipeästi keinoja.

Jos lyhytkestoisesta vuokrauksesta aiheutuu toistuvaa häiriötä, tulisi Kiinteistöliiton mielestä uudistetulla sääntelyllä mahdollistaa taloyhtiön puuttuminen häiriöihin, tarvittaessa ottamalla kyseinen huoneisto taloyhtiön hallintaan enintään kolmeksi vuodeksi.

Lyhytkestoista vuokraustoimintaa ei pidä kieltää

Lyhytkestoista vuokrausta ei pidä Kiinteistöliiton mielestä kokonaan kieltää. Väliaikaista majoitusta tarvitaan esimerkiksi isojen tapahtumien aikana, kun paikkakunnan perinteinen majoituskapasiteetti ei riitä. Tarvetta lyhytaikaiselle vuokraustoiminnalle voi tulla myös esimerkiksi silloin, kun omassa taloyhtiössä on meneillään mittava korjaushanke.

”Lyhytvuokrausta ei pidä pykälillä kokonaan kieltää tai kohtuuttomasti rajoittaa. Tämä ei olisi hallitusohjelman mukaan mahdollistakaan, kun yksi kirjatuista tavoitteista on varmistaa lyhytkestoisen vuokraustoiminnan edellytykset”, Tapio Haltia sanoo.