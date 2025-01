LOUHE ja CERTEGO yhteistyöhön turvatekniikan analytiikkapalveluissa

LOUHEn ohjelmistoratkaisun avulla turvajärjestelmistä löytyvää tietoa voidaan hyödyntää aiempaa tehokkaammin turvallisuuden parantamisessa. Tekoälyä hyödyntävät ohjelmistoratkaisut auttavat havainnoimaan muun muassa, kuinka henkilöt kiinteistössä kulkevat ja mitä ovia käytetään kulkemisessa eniten.

“Voimme analysoida muun muassa kulunvalvonnasta tai lukituksesta kertynyttä dataa. Tiedon avulla voimme tunnistaa aiempaa paremmin kiinteistön poikkeustapahtumat tai kulkemisessa havaitut riskit”, kertoo CERTEGOn palvelujohtaja Mirva Viljakainen.

Parempi havainnointikyky on tärkeää muun muassa kriittisen infran kohteissa, joihin kohdistuu jatkuvasti uudenlaisia vaikutusyrityksiä ja turvallisuusuhkia. Ennakoiva havainnointi ja aktiivinen tilannekuvan luominen suojaavat organisaatioita esimerkiksi fyysisiä uhkia ja teollista vakoilua vastaan.

“Yhdessä CERTEGOn kanssa voimme auttaa organisaatioita parantamaan havainnointikykyään ja varautumistaan jatkuvasti muuttuvassa ja moninaistuvassa uhkakentässä. LOUHEn teknologian avulla voimme tuoda näkyväksi sellaisiakin tapahtumia, jotka aikaisemmin olisivat jääneet huomaamatta. Näin poikkeamiin voidaan reagoida entistä nopeammin”, kommentoi LOUHEn kaupallinen johtaja Tatu Monto.

Turvateknisen tiedon nopeampi hyödyntäminen parantaa organisaatioiden havainnointikykyä

Analytiikkaa hyödyntämällä voidaan ratkaista niin omaisuutta kuin henkilöitäkin uhkaavia turvallisuushaasteita.

“Analyysejä on tehty kautta aikojen erilaisilla ohjelmistoilla, joihin tietoa on pitänyt siirtää manuaalisesti. LOUHEn ohjelmistoratkaisu voidaan integroida toimimaan suoraan yhdessä turvajärjestelmän kanssa, mikä tehostaa tiedon hyödyntämistä. On ilo päästä tekemään yhteistyötä ennakoivan turvallisuuden ratkaisuissa”, Viljakainen toteaa.

“Certegolaiset ovat kokeneita turvallisuusalan asiantuntijoita ja uskon, että yhteistyössämme syntyy uusia oivalluksia. Tulevaisuudessa toivomme yhteistyömme laajentuvan muihinkin Pohjoismaihin”, Monto kertoo.