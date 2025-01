Vuoden 2025 Johtaja on Varman toimitusjohtaja Risto Murto

Risto Murto on johtanut työeläkevakuutusyhtiö Varmaa vuodesta 2014. Murto on myös sekä Nordean että Sammon hallituksen jäsen. Koulutukseltaan Murto on kauppatieteiden tohtori.

Perusteluissa Risto Murtoa luonnehditaan seuraavasti:

”Vuoden johtaja on osallistunut aktiivisesti yhteiskunnalliseen ja talouspoliittiseen keskusteluun. Hän on arvostettu talousasiantuntija ja herättelee selväsanaisesti päättäjiä ja suurta yleisöä.

Risto Murto julkaisi vuonna 2022 paljon keskustelua herättäneen teoksen Puuttuvat puoli miljoonaa – väestökato ja Suomen talouden tulevaisuus. Teoksessa hän osoitti väestön ikääntymisen ja työikäisen väestön supistumisen talouskasvua hidastavat vaikutukset ja etsi vastalääkkeitä kehityksen suunnan kääntämiseksi. Miksi Suomi pysähtyi? -kirjassa hän puolestaan analysoi syitä siihen, ettemme ole saanut tuottavuutta kohentumaan monista innovaatioista huolimatta.

Pääministeri Petteri Orpo kutsui Murron vetämään työryhmää, joka valmistelee kasvutoimia hallituksen seuraavaa puoliväliriihtä varten.”

”Kiitän lämpimästi tunnustuksesta, joka motivoi jatkamaan aktiivista julkista keskustelua taloudesta ja yhteiskunnasta”, sanoo Risto Murto.

Helsingin seudun kauppakamari palkitsi Vuoden 2025 johtajan Johtamisen Huiput 2025-tilaisuudessa torstaina 30.1.2025. Viidettä kertaa jaettavan tunnustuksen saajan valinnan teki Helsingin seudun kauppakamarin toimitusjohtaja Pia Pakarinen.

