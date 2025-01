Takaisinveto: Syyskuussa myydyissä suklaapäällystetyissä snackseissä laatupoikkeama

Lidl edistää kestävää ruokavaliota WWF:n kanssa 23.1.2025 12:49:12 EET | Tiedote

Lidl vahvistaa sitoutumistaan kestävän ruokavalion tavoitteeseensa ja kehittää tuotevalikoimaansa kohti planetaarista ruokavaliota vuoteen 2050 mennessä. Jo vuoteen 2030 mennessä Lidlin tavoitteena on kasvattaa kasvipohjaisten ruokien kuten kasviproteiinien, täysjyvän, hedelmien ja vihannesten myyntiä 20 prosentilla vuoteen 2023 verrattuna. Lidl on ensimmäinen kauppa, joka on lähtenyt lisäämään läpinäkyvyyttä valikoiman kaikkiin tuoteryhmiin kaikissa niissä 31 maassa, joissa sillä on myymälöitä. Tätä työtä tehdään WWF:n menetelmien mukaisesti. Näin Lidl auttaa asiakkaitaan tekemään ympäristötietoisempia ja terveellisempiä valintoja.