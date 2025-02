Beely ja Hedin Automotive uudistavat vaihtoautoilua

Beely on vuonna 2019 perustettu autoja palveluna kiinteään kuukausihintaan tarjoava suomalaisyritys. Beelyn palvelu on liisaamisen ja ostamisen hybridi. Auton voi hankkia käyttöönsä kuukausimaksulla minimissään 6, 12, 24 tai 36 kuukaudeksi, ja huollot, korjaukset sekä katsastukset sisältyvät kuukausimaksuun. Beely on kiertotalouspalvelu,

sillä autot ovat vähän käytettyjä – kuitenkin jokainen alle 100 000 kilometriä ajettu. Beelyllä on laaja autoliikkeiden valtakunnallinen verkosto kumppaneinaan, yli 20 autoliikeketjua ja lähes 200 fyysistä kumppaniliikettä ympäri Suomea.

Hedin Automotive Oy on Hedin Mobility Groupin Suomen maayhtiö. Yhtiön autoliiketoiminnasta vastaavat Hedin Automotive Bavaria Oy, Hedin Automotive Finland Oy ja Hedin Automotive Retail Oy, jotka myyvät vuosittain yli 35 000 autoa ja suorittavat yli 300 000 huoltokäyntiä. Hedin Automotive Oy edustaa Suomessa yhdeksäätoista automerkkiä: BMW, Citroën, Fiat, Ford, Hongqi, INEOS, IVECO, Jeep, Kia, Maxus, Mazda, MG, MINI, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Škoda ja Subaru. Täyden palvelun autotalomme 20 paikkakunnalla tarjoavat kaikki autoiluun liittyvät palvelut myynnistä varaosiin ja korikorjauksesta merkkihuoltoon. Panostamme voimakkaasti digitaalisiin palveluihin ja olemme edelläkävijä niiden hyödyntämisessä osana kokonaisvaltaista asiakaspalvelua.

Hedin Mobility Group on yksi Euroopan suurimmista autokaupan toimijoista, jolla on yli 12 500 työntekijää ja toimintaa 14 maassa. Vuonna 2023 liikevaihto oli noin 7 miljardia euroa ja konserni myi yli 218 000 ajoneuvoa. Hedin Mobility Group toimii kolmella pääliiketoiminta-alueella: maahantuonnissa, jälleenmyynnissä ja liikkuvuusratkaisuiden tarjoajana. Konserni toimii BYD:n, Corvetten, Dodgen ja RAMin, Fordin ja Ford F-150:n, Hongqin, INEOS Grenadierin, IVECOn, MG:n sekä Renaultin, Dacian ja Alpinen maahantuojana/jälleenmyyjänä. Varaosien osalta olemme muun muassa GM:n ja Moparin valtuutettu yhteistyökumppani Euroopassa sekä Saab Original -varaosien yksinomainen maailmanlaajuinen toimittaja. Yli 50 merkin tuotevalikoiman ja noin 350 oman jälleenmyyjäliikkeen eurooppalaisen jälleenmyyjäverkoston ansiosta konserni tarjoaa yksityis- ja yritysasiakkaille täyden palvelun tarjontaa uusista ja käytetyistä henkilöautoista, hyötyajoneuvoista ja kuorma-autoista. www.hedinmobilitygroup.com