Suomalainen kirja ensi kertaa ikoniseen amerikkalaiseen Little Golden Books -sarjaan

Ikonisessa kultaselkäisessä Little Golden Books -sarjassa julkaistaan yhteensä kolme muumikirjaa, joista ensimmäinen ilmestyi tammikuussa 2025 Penguin Random Housen kustantamana. Kirjan tekstin ja kuvien takana on taitava ja kokenut tekijäkaksikko Riina ja Sami Kaarla. Kirja on aiemmin ilmestynyt Tammen kustantamana Täältä tulee Pikku Myy -sarjan kuvakirjana.

Humoristinen ja lämminhenkinen Villit vieraat esittelee Pikku Myyn, tuon pienen mutta hurjan hahmon, ja kertoo, kuinka hän ensi kertaa tapasi Muumimamman ja Muumipapan ja asettui heidän perheeseensä.

Little Golden Books sai alkunsa vuonna 1942 Yhdysvalloissa, kun Georges Duplaix sai idean huokeista, kestävistä, iloisista ja värikkäistä lastenkirjoista, joihin kaikilla olisi varaa. Kirjat löysivät nopeasti yleisönsä, ja niistä tuli menestys. Nyt sarjaa on julkaistu 50 maassa. Suomessa sarjaa on julkaistu vuodesta 1952 nimellä Tammen kultaiset kirjat. Sarja on onnistunut luomaan ajattomia klassikkoja, mutta heijastelemaan myös kunkin ajankohdan kiinnostavia aiheita tv-sarjoista supertähtiin. Se on säilyttänyt suosionsa sukupolvelta toiselle, ja nyt muumit pääsevät sarjan rakastettujen hahmojen joukkoon.

Villit vieraat ilmestyy suomeksi syyskuussa 2025, ja se on Tammen kultaisten kirjojen numero 316.

