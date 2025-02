Pohjoismaiden maineikkaimmat ja heikkomaineisimmat yritykset tutkittu – Temu ja Shein pohjalla

Hyvämaineisten yritysten listaa yhdistää huonekalujätti IKEA, joka löytyy Suomea lukuunottamatta kaikkien maiden hyvämaineisten listalta. Huonekaluketju on ollut myös suomalaisten suosikki – viimeksi yritys näkyi Suomen maineikkaimpien listalla vuonna 2023.

Pohjoismaiden Luottamus&Maine-tutkimuksen 10 hyvämaineisinta yritystä maittain. Maiden maineikkaimmat yritykset on selvitetty paikallisesti jokaisessa maassa. Tutkituille yrityksille lasketaan mainearvosana kahdeksan kriittisen maineen osa-alueen keskiarvona, asteikolla 1–5. Tanskan maineikkaimpien listalla on 11 yritystä, koska sija 10. on jaettu. T-Media Oy

”Pohjoismaissa tutkittujen yritysten mainekärjestä löytyy perinteikkäitä yrityksiä, eräänlaisia kansallisaarteita, kuten KONE Suomessa, IKEA Ruotsissa ja LEGO Tanskassa. Pohjoismaiset alkoholimonopolit Alko, Systembolaget ja Vinmonopolet nauttivat myös tutkimuksemme mukaan kansalaisten luottamusta”, T-Median kehitysjohtaja Riku Ruokolahti sanoo.

”Parasmaineisia suomalaisyrityksiä yhdistää kuitenkin se, ettei niiden maine yllä muiden Pohjoismaiden kärkiyrityksien tasolle”, Ruokolahti jatkaa.

Temu ja Shein pohjalla kaikissa pohjoismaissa

Pohjoismaissa toimivien yritysten listan häntäpäästä löytyvät verkkokauppayhtiöt Shein ja Temu. Molemmat kiinalaislähtöiset yhtiöt arvioitiin maineessa erittäin heikolle tasolle.

Pohjoismaiden Luottamus&Maine-tutkimuksen 10 heikkomaineisinta yritystä maittain. Maiden heikkomaineisimmat yritykset on selvitetty paikallisesti jokaisessa maassa. Tutkituille yrityksille lasketaan mainearvosana kahdeksan kriittisen maineen osa-alueen keskiarvona. Tanskan heikkomaineisten listalla on 11 yritystä, koska sija 20. on jaettu. T-Media Oy

”Myös Saksan Luottamus&Maine-mittauksissa Temu ja Shein löytyvät listan pohjalta. EU:n ulkopuolisten verkkokauppatoimitusten määrä on kasvanut räjähdysmäisesti lyhyessä ajassa. Temu on rynninyt pohjoismaiden markkinoille ja on uusi tulokas kaikkien tutkittujen maiden listalla. Ultrahalvoista verkkokaupoista saatavien tuotteiden tuotannon eettisyydestä, vastuullisuudesta, turvallisuudesta ja laadusta ei ole takeita. Paikallisten pelisääntöjen mukaan toimivat vähittäiskaupat ovat tilanteesta ymmärrettävästi ihmeissään”, Ruokolahti sanoo.

Halpatuotteiden tuonti EU alueelle on kiihtynyt viimevuosina rajusti ja 2024 paketteja tuli EU alueelle jo keskimäärin 12 miljoonaa päivässä. EU:n komissio on tarttumassa toimeen ja kiristämässä tullikontrollia EU:n ulkopuolisille halpatoimituksille.

Näin tutkimme

Luottamus&Maine-tutkimuskierroksien tavoitteena oli selvittää Pohjoismaissa toimivien yritysten mainetta maiden asukkaiden keskuudessa. Tutkimuksien tiedonkeruu toteutettiin sähköisellä kyselylomakkeella 3.6.–8.7.2024 Suomessa, 1.7.–5.8.2024 Ruotsissa ja 1.–29.7.2024 Norjassa sekä Tanskassa.

Organisaatioita arvioitiin T-Median Luottamus&Maine-tutkimusmallilla, jossa organisaation saama mainepistemäärä muodostuu kahdeksan eri osa-alueen keskiarvona. Osa-alueet ovat yrityksen hallinto, talous, johtaminen, innovatiivisuus, vuorovaikutus, tuotteet & palvelut, työpaikka ja vastuullisuus. Tutkimuksessa käytettiin viisiportaista arviointiasteikkoa (1–5).

Tutkimukseen osallistui 10 575 suomalaista, 4 612 ruotsalaista, 3 657 norjalaista ja 3 788 tanskalaista. Kohderyhmänä olivat 15–65-vuotiaat maiden kansalaiset. Otokset ovat painotettu väestöä edustavaksi sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan.

Julkistetut hyvä- ja heikkomaineisimmat yritykset valikoituivat tutkittavien yritysten joukkoon aikaisemmin vuonna 2024 toteutetun esitutkimuksen perusteella. Esitutkimuksessa maiden vastaajat nimesivät spontaanisti kaksi mielestään erityisen hyvämaineista yritystä ja kaksi erityisen heikkomaineista yritystä. T-Media ei ohjaa valittavien yritysten valintaa.

Kolmekymmentä eniten mainintoja saanutta yritystä tutkittiin tarkemmin Luottamus&Maine-mallilla kussakin maassa. Listoille päätyivät kymmenen korkeinta sekä kymmenen heikointa arvosanaa saanutta yritystä.