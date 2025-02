Oulun Kaakkuriin avataan Suomen 207. Lidl-myymälä

Lidl viettää useamman vuoden tauon jälkeen avajaisia Oulussa. Kaakkuriin kovasti odotettu myymälä on tilava ja uusimman Lidl-ilmeen mukainen raikas myymälä.

– Olemme asiakkaidemme kanssa innolla odottaneet, että pääsemme avaamaan uuden myymälän Oulussa. Vihdoin avajaispäivä on aivan nurkan takana! Kaakkurissa olemme hyvien kulkuyhteyksien varrella, joten sekä paikalliset että ohikulkijat voivat poiketa meille helposti, sanoo myyntipäällikkö Satu Heikkilä.

Heti myymälän etuosassa on vastassa raikas ja runsas heviosasto, joka on täynnä kotimaista satoa ja sesongin herkkuja. Myymälästä löytyy Lidlin rakastettu paistopiste sekä valikoima kotimaisia tuotteita ja kansainvälisiä herkkuja. Kylmätuotteet kiertävät myymälän reunamilla, teema- ja tarjoustuotteet löytyvät puolestaan myymälän keskiosasta. Kaakkurin myymälässä on reilut 1500 m2 myyntipinta-alaa, mikä tekee siitä isokokoisen Lidlin.

– Panostamme siihen, että meillä asiointi on mahdollisimman helppoa. Myymälän leveät käytävät ja selkeät opasteet tekevät ostoksilla käymisestä sujuvaa. Mukavuutta asiointiin tuovat myös esimerkiksi kylmäkaapit, joissa tuotteet ovat selkeästi esillä ja altaisiin kurkottelun sijaan ne on helppo napata mukaan. Toinen konkreettinen esimerkki on helppokäyttöiset pikakassat, jotka nopeuttavat erityisesti pienempien ostosten tekemistä, Heikkilä kertoo.

Kaupassa käynnin yhteydessä onnistuu myös verkko-ostosten nouto, sillä myymälästä löytyy Postin pakettiautomaatti. Pihassa on sähköautojen latauspiste, jossa asiakkaat voivat ostoksilla käynnin aikana ladata autoonsa 100 % uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä. Asiakkaita palvelee yhteensä 23 kaupan alan ammattilaista myymäläpäällikkö Laura Vaaralan johdolla.

– Pian kaikki on valmista! Täällä näyttää niin hienolta ja odotamme tiimin kanssa, että pääsemme nauttimaan asiakkaiden kanssa avajaistunnelmasta. Tervetuloa meille! Vaarala toivottaa.

Kaakkurin Lidlin avajaisia vietetään maanantaina 17.2. aamukahdeksasta alkaen avajaistarjouksien, lahjakassien sekä tuotemaistatuksien merkeissä.

Lidl Oulu-Kaakkuri:

Aukioloajat: ma-la 8-22, su 10-21

Osoite: Metsokankaantie 2, 90420 Oulu