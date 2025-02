Uudet veturihankkeet kutsuvat pk-yrityksiä mukaan kasvattamaan kilpailuetuaan – aiheina vetytalous ja tulevaisuudenkestävä liikkuminen

– Uusien veturiekosysteemien voimin tavoitellaan sitä, että vetytaloudesta ja kestävistä ratkaisuista Suomeen jäävä arvonlisäys kasvaa merkittävästi muun muassa korkeaa osaamista edellyttävän kone- ja laitevalmistuksen sekä digitalisaation avulla. Molemmat veturit luovat edellytyksiä tuleville valmistavan teollisuuden ja energiasektorin investoinneille Suomeen, sanoo johtaja Kari Komulainen Business Finlandista.

– Julkisessa keskustelussa kaivataan heikon tuottavuuskehityksen nimissä yrityksiltä lisää riskinottohalua ja kykyä kasvaa. Viisaat omistajat katsovat pitkälle tulevaisuuteen ja ymmärtävät, että sijoittamalla t&k-toimintaan luodaan uutta osaamispohjaista kilpailuetua ja vientiä, sanoo Komulainen.

Business Finland on myöntänyt kummallekin veturihankkeelle 20 miljoonaa euroa tutkimus- ja kehitysrahoitusta. Lisäksi Business Finland sitoutuu rahoittamaan tulevia vetureiden kumppaneiden hankkeita enintään 50 miljoonalla eurolla per ekosysteemi.

ABB:n H2 Springboard ponnahduslautana suomalaisen vetytalouden kilpailukykyisten ratkaisujen kehittämiseen

ABB:n johtamassa 5-vuotisessa H2 Springboard -veturihankkeessa tavoitellaan yli 50 suomalaisen yrityksen, tutkimuslaitoksen ja yliopiston tiivistä yhteistyötä suomalaisen vetytalouden vauhdittamiseksi.

– Tarkoitus on kytkeä ekosysteemin kumppaneiden teolliset investointi- ja pilottihankkeet ketterään ratkaisukehitykseen ja tutkimukseen. Näin voidaan lyhentää innovaatioiden viemistä teolliseen käyttöön ja nopeuttaa vetytalouden skaalausta Suomessa, sanoo ABB Oy:n toimitusjohtaja Pekka Tiitinen.

ABB:n tavoitteena on kehittää sähköistys- ja automaatioratkaisuja vetylaitosten ja vetyä hyödyntävien laitosten toimimiseen ja ohjaamiseen sekä liittämiseksi sähköverkkoon. Lisäksi kehitetään osajärjestelmiä ja teknologioita, jotka tukevat sähkö- ja vetyverkon hallintaa ja energian varastointia. Yhdessä ekosysteemikumppanien kanssa luodaan koko vetyarvoketjun kattavia ratkaisuja. Näitä ratkaisuja voidaan soveltaa vetylaitosten lisäksi esimerkiksi satamien sähköistykseen ja energianhallintaan.

ABB:n ja sen ekosysteemikumppaneiden TKI-panostusten ohjelmaan arvioidaan ylittävän 150 miljoonaa euroa.

Nokian Renkaat tähtää tulevaisuudenkestävään liikkumiseen

Nokian Renkaiden johtaman FUTUREPROOF-hankkeen tavoitteena on vastata tulevaisuuden liikkumisen keskeisiin haasteisiin esimerkiksi renkaiden ja liikenteen digitalisaatioon, tuotteiden elinkaarenhallintaan ja valmistusteknologioihin liittyvien ratkaisujen avulla. Päämääränä on varmistaa kestävä eurooppalainen liikkuminen sekä tiellä että maastossa tuomalla eri alojen toimijat yhteen.

– Hanke vastaa ilmastonmuutoksen ja globaalien arvoketjujen lisääntyvän haavoittuvuuden kaltaisiin haasteisiin ja tähtää innovaatioihin liiketoiminnan, prosessien ja tekniikan aloilla. Se edistää sekä Nokian Renkaiden että ekosysteemikumppaneiden kasvua ja luo konkreettista hyötyä myös ajoneuvojen kuljettajille, Nokian Renkaiden toimitusjohtaja Paolo Pompei sanoo.

FUTUREPROOF-ekosysteemiin tavoitellaan yli 100 kumppania. Nokian Renkaiden ja ekosysteemikumppaneiden panostusten tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan arvioidaan kasvavan merkittävästi hankkeen aikana, ja hankkeen luovan Suomeen satoja työpaikkoja vuoteen 2034 mennessä.

Veturiyritykset sitoutuvat kasvattamaan t&k-investointejaan Suomessa ja rakentamaan ekosysteemiä

Veturikilpailussa yritykset määrittelevät itse kunnianhimoisen mission, johon ne veturihankkeellaan tähtäävät. Erityistä veturikilpailussa on, että yritykset sitoutuvat t&k-toimintansa tuntuvaan kasvuun Suomessa. Toinen veturirahoituksen erityispiirre on sen laajat heijastusvaikutukset: Veturiyritys sitoutuu kilpailuehdotuksessaan luomaan merkittävää yhteistyötä tutkimusorganisaatioiden ja pk-yritysten kanssa. Veturiyritysten ekosysteemeissä on käynnistynyt tähän mennessä jo yli 800 muiden yritysten ja tutkimusorganisaatioiden t&k-projektia.

– Veturitoimintamme on osoittautunut oivaksi työkaluksi yksityisen t&k-rahoituksen vivuttajana. Aiempien, vuosina 2020–2023 toteuttamiemme veturikilpailujen saldona on jo yli 2 Mrd euron t&k-lisäpanostukset kilpailun voittaneilta 24 yritykseltä, summaa Kari Komulainen.

Esimerkki tuloksista: ExpandFibre

Yksi jo päättyneistä veturihankkeista on Metsä Groupin ja Fortumin yhdessä vuosina 2020–2024 vetämä ExpandFibre. ExpandFibren innovaatioekosysteemissä oli yli 100 organisaatiojäsentä ja yli 30 julkisrahoitteista projektia, jotka kiihdyttivät uusien biotuotteiden kehittämistä. Tutkimuksen yhteenlaskettu volyymi oli yli 140 miljoonaa euroa. Metsä Group kasvatti t&k-panostuksiaan merkittävästi nelivuotisen hankkeen aikana. Tehdyn kehitystyön odotetaan poikivan useita kaupallisia ratkaisuja 5–10 vuoden aikajänteellä ja se on johtanut myös mahdollisten Suomeen sijoittuvien tehdasinvestointien esiselvityksiin ja esisuunnitteluun. Lue lisää ExpandFibren tuloksista.