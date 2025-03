Lidlin Dubai-suklaa villitsi asiakkaat: myytiin päivässä loppuun

Pistaasilla ja kataifilla täytetty suklaa on todella maistunut asiakkaille. J.D.Grossin Dubai-suklaata tuotiin myyntiin huomattavasti isompi erä, kuin erätuotteita yleensä. Suklaat katosivat sukkelaan hyllystä, ja enää voi löytyä joitain yksittäisiä kappaleita.

– Varauduimme suureen kysyntään, mutta näin suuri suosio pääsi yllättämään meidätkin. Tämä on poikkeuksellista, ja kertoo, kuinka valtavasta ilmiöstä on kyse. Monia varmasti kiinnostaa, tuommeko tätä vielä uudestaan myyntiin. Tämä on meillä suunnitelmissa, mutta hetken joudutaan vielä odottamaan, kertoo Lidlin kampanjoinnin ja markkinoinnin johtaja Meri Aalto.

Asiakkaille on kuitenkin luvassa helpotusta Dubai-suklaahimoon vielä nyt maaliskuussa. Torstaina 20.3. tuodaan myyntiin Dubai-suklaatyylistä jäätelöä.

– Monissa esimerkiksi Keski-Euroopan maissa on näkynyt Dubai-suklaasta inspiroituneita tuotteita, kuten leivoksia ja kahveja. Suomi on tunnetusti jäätelökansaa, joten me tuomme tietysti myyntiin Dubai-suklaateemaisen jäätelö. Kyseessä on uutuustuote ja premium-jäätelö, jossa maistuu tietysti suklaa ja pistaasi, Aalto kertoo.

Dubai Style Chocolate -jäätelö tulee myyntiin eräluontoisesti torstaina 20.3. kaikkiin myymälöihin ympäri Suomen.

Hinta: 4,99 €

Koko: 500 ml

Merkki: Gelatelli