Veikkausliiga starttaa Ruudussa uudistuneella studiotiimillä ja ennätyspitkällä kaudella!

Veikkausliigan jännittäviä otteluita seurataan Ruudussa 5.4. alkaen ja studio on valmiina ensimmäisestä otelusta lähtien. Luvassa on ennätyspitkä kausi, joka tuo mukanaan entistä enemmän studiolähetyksiä ja huipputason futiselämyksiä. Yksi kesän kohokohdista on Huuhkajien kaikkien aikojen maalintekijän, Teemu Pukin paluu HJK:n riveihin, joka on odotettu hetki niin kannattajille kuin koko suomalaiselle jalkapallolle.

Ruudun Veikkausliigan studiotiimiin saadaan tälle kaudelle uusia kasvoja, kun toiseksi juontajaksi Tero Karhun rinnalle nousee jo muissa Ruudun tuotannoissa loistanut Anni Jämsä. Asiantuntijatiimissä uusina aloittavat Tuukka Kotimäki ja Ossi Virta. Joukkueen täydentävät Mehmet Hetemaj, Marko Rajamäki, Mika Hilander, Markku Kanerva ja David Ramadingaye.

Vielä viime kaudella HJK:n valmennusryhmään kuulunut Ossi Virta odottaa innolla uutta rooliaan studiossa ja mahdollisuutta työskennellä tuttujen ammattilaisten kanssa.

"On erittäin mielenkiintoista päästä mukaan tähän tiimiin ja toimia itselleni uudessa roolissa futiksen parissa. Ryhmässä on paljon tuttuja nimiä – olen valmentanut Mehua (SJK), Davea (KTP) ja Hilaa (Haka), ja esimerkiksi Rive on toiminut kouluttajanani. Suurin osa joukkueista on minulle jo ennestään tuttuja, ja tästä kaudesta on tulossa erittäin mielenkiintoinen. En malta odottaa sen alkua!"

Virta uskoo, että asiantuntijatiimi täydentää toistensa vahvuuksia:

"Meillä on monipuolista osaamista, kokemusta ja näkemystä niin pelaajien, valmentajien kuin myös jalkapallotoimittajien näkökulmasta. Tämä luo loistavan pohjan kauden studioanalyyseille."

Ruutu tuottaa tänä vuonna myös uutta sisältöä Veikkausliigasta tuomalla suositun Suoraa puhetta Veikkausliigasta -podcastin TV-formaattiin. Podcastista tutut Velja Engström ja Kim Kallström tekevät kerran kuukaudessa omannäköisensä studion stadionolosuhteissa ja selostavat ottelun yhdessä paikan päältä. Ensimmäinen näistä lähetyksistä nähdään 19.4., kun KTP isännöi Ilvestä.

Muina selostajina kauden aikana Ruudussa toimivat Ville Makkonen, Mikko Aaltonen, Juuso Ikonen, Pauli Jokinen, Oskari Koski, Toni Lönnroos, Miska Peltoniemi, Juhavaltteri Salminen sekä ruotsiksi IFK Mariehamnin pelejä tulkitseva Andre Karring.

Ruutu näyttää Suomessa yksinoikeudella myös kesäkuussa pelattavan alle 21-vuotiaiden EM-lopputurnauksen Slovakiasta, jonne Pikkuhuuhkajat selvitti sensaatiomaisesti tiensä toista kertaa sitten vuoden 2008. Kaikki turnauksen ottelut nähdään Ruudussa suorana ja suomeksi selostettuina, ja Veikkausliigasta tuttu studiotiimi on mukana Suomen otteluissa sekä finaalissa.

Poimintoja alkukauden studiopeleistä:

5.4. Ilves – HJK, kauden kuuma avausottelu

22.4. HJK – IF Gnistan, Stadin derby

9.5. Ilves – FC Haka, Pirkanmaan derby

12.5. SJK – VPS, Pohjanmaan derby

21.5. Ilves – KuPS, viime kauden mestaruusrevanssi

14.6. Jalkapallopäivä, koko päivän kestävä studiomaratooni

28.6. Suoraa puhetta Veikkausliigasta pohjoisen yöttömässä yössä – AC Oulu – VPS