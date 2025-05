Miesten trendaavimmat hiustyylit ovat tässä — ammattilaiset kertovat, mitkä niistä sopivat sinulle

Vuosituhannen vaihteen hekumaa imitoivien Y2K-trendien suosio saavuttaa miesten hiustyyleissä lakipisteensä tänä vuonna. Inspiraation tuulia haetaan etenkin 60-, 70- ja 80-luvun rock-kulttuurin legendoilta.

1. Brittipopin paluu Y2K MOD

Brittipopin legenda Oasis tekee paluun ja samalla Liam Gallagherin tunnetuksi tekemä MOD-tyyli nousee uudelleen suosioon.

MOD-hiustyylin juuret ovat 60-luvun kapinahenkisessä Lontoossa. Vuoden 2025 versio saa vaikutteita Y2K-aikakaudesta. Hiukset leikataan rikotun kerrostetusti, päältä lyhyemmiksi ja hiusrajoille pehmeästi piteneviksi. Takaa ja sivuilta jätetään pidemmäksi ja rosoiseksi. Lyhyt, revitty otsatukka ja pitkät pulisongit viimeistelevät ilmeen.

Vaihtoehtoinen viimeistely noudattaa Brad Pittin tyyliä elokuvassa Fight Club: tukka pystyyn edestä, sivut taakse ja yleisilme rennon sekaisin.

Muotoilussa korostuu tekstuuri ja tuotteiden kerrostus. Suolasuihke tai tekstuurisuihke luo pohjan. Hentoon hiukseen lisätään hiuspuuteria ja kuituvahaa. Paksuun, tiheään ja suoraan hiukseen toimii vesiliukoinen kiiltä vaha tai geeli piikkimäisen erotellun viimeistelyn luomiseksi.

Ikoneille sopiva tyyli sopii erityisesti kulmikkaille kasvoille. Se toimii kaikilla hiuslaaduilla.

2. Rock-reuhka Shaggy

Jim Morrisonin ja Mick Jaggerin kaltaisten ikonien inspiroima seksikäs, ronski ja rock-reuhka Shaggy palaa.

Shaggy leikataan päältä voimakkaasti kerrostaen, säilyttäen mittaa niskassa ja sivuilla. Otsatukka on pehmeä ja silmiin ulottuva. Tyyli tuo ronskisti volyymia hentoonkin hiukseen.

Muotoilu tapahtuu huolettomasti, tuotteilla rutistellen ja pörröttäen. Tarvittaessa tyyli muuntautuu klassisemmaksi Preppy-ilmeeksi keskijakauksella ja korvan taakse laitettuna.

Rokkareiden suosima Shaggy sopii kulmikkaille ja kapeille kasvoille sekä helppoutta arvostaville. Tyyli sopii taipuisalle ja kiharalle hiuslaadulle.

3. TikTokissa trendaava Taper Fade Crop

Taper Fade Crop yhdistää matalalle jätetyn sivuhäivytyksen ja runsaan päälliosan. Hiukset häivytetään pehmeästi lyhyimmilleen pulisongin ja niskan hiusrajoilta. Päälle jätetään reilusti mittaa ja volyymia.

Tyyli korostaa hiuksen omaa rakennetta, myös klassinen keskijakaus on mahdollinen. Etenkin kihara, tiheä hius pääsee messevän otsatukan cropissa oikeuksiinsa. Kontrastia hakevat voivat valita graafisempia versioita tummiin kuontaloihin.

Muotoiluun sopii pitorikas suolasuihke tai tekstuuria antava puuteri. Viimeistelyyn käytetään mattavahaa tai puolikiiltävää vahaa luonnollisempaan lookiin.

Somesukupolven tyyli sopii korkealle otsalle, taipuisalle, kiharalle ja tiheälle hiuslaadulle.

4. Pitkä klassinen hiustyyli ja surffitukka

Hiljaista luksusta huokuvassa klassisessa tyylissä hiukset leikataan tasamittaisen kerrostetusti, jotta ne asettuvat siististi taakse. Pidemmässä tyylissä kerrostus alkaa alempaa, mahdollistaen myös ponnarin.

Vahvan paluun tekevä surffitukka on mahdollista toteuttaa myös klassiseen hiustyyliin. Huolettomassa mallissa hiusten kokonaismittaa ja päälliosan kerrostusta leikataan lyhyemmäksi. Näin tyyli kehystää kasvot rennosti ja nostaa volyymia päälle.

Muotoiluun sopii suolasuihke tai rakennesuihke. Hento hius kaipaa tyvikohotukseen hiuspuuteria. Karhea ja kihara hius taltutetaan sliipattuun olomuotoon viimeistelykammalla tai kevyellä geelillä.

Aikaa kestävien menestyjien pitkät hiustyylit sopivat kaikille kasvojen muodoille. Ne soveltuvat kiharille, taipuisille ja vaikeasti asettuville hiuslaaduille.

Klassisen pitkän hiustyylin tai rennon surffitukan helppous ja huoliteltu vaikutelma eivät synny itsestään. Myös pitkät hiusmallit vaativat säännöllistä leikkausta, jotta hiukset asettuvat oikein ja ovat vaivattomat muotoilla. Jos haluat välttää itse leikatun polkkatukan kirvelevän häpeän ja paksun, hallitsemattoman pallotukan tuskan, kannattaa suunnata ammattilaisen penkkiin.

Suomen ensimmäinen parturiketju GROOM on nyt 20 vuotta

GROOM parturiketju sai alkunsa vuonna 2005 lähes vahingossa, kun tavoitteena oli alun perin ostaa vain parturituoli.

Toukokuussa 20 vuotta täyttänyt GROOM on kotimainen, 27 liikettä kattava parturiketju, jossa toimii yhdeksän franchise-yrittäjää ja yli 100 alan ammattilaista. Liikkeissä ja verkkokaupassa on myynnissä partureiden valitsemia tunnettuja miesten tuotesarjoja kotimaasta sekä maailmalta.

GROOMin missiona on tarjota asiakkailleen enemmän kuin pelkkä hiustenleikkaus. Asiantuntevaa neuvontaa, huolellisesti viimeisteltyjä parranajoja ja miehekkäitä hiustyylejä rennolla, mutta tinkimättömän ammattimaisella otteella. Tavoitteena on tehdä jokaisesta käynnistä helppo, miellyttävä ja mieleenpainuva.

Yritys toimii Franchise-mallilla. Jokainen GROOMin yrittäjistä on aloittanut uransa parturina ketjun sisällä. He ovat kasvaneet liiketoiminnan osaajiksi omien liikkeidensä vetäjinä. GROOM Parturit on kotimainen perheyritys, jolle on myönnetty Avainlippu-tunnus osoituksena sitoutumisesta suomalaiseen työhön ja palveluun.