Kiinteistömaailman 62. Barometri, erityisteemana remontit: Kauppamäärien kasvuodotukset laajentuneet yhä useammanlaisiin asuntoihin – yhdeltä seudulta löytyvät selvästi remonttihaluisimmat ostajat

Kiinteistömaailman 62. Barometri ennakoi asuntokauppamäärien kasvua selvästi enemmän kuin vielä viime syksynä tai erityisesti vuosi sitten keväällä. Lähes kaikkialla Suomessa ostaja-asiakkaat voi jakaa yllättävän samassa suhteessa muuttovalmista kotia etsiviin ja remonttihaluisiin. 2/3 ostajista etsii muuttovalmista kotia; 1/3 ostajista on valmis pieneen pintaremonttiin tai isompiin muutostöihin, yhtä seutua lukuun ottamatta. Tilastokeskiarvojen valossa ostajan olisi paikoin kuitenkin erittäin kannattavaa tutkia myös muun kuin sen huonemäärän asuntojen tarjonta, jonka hän haluaa, ja muokata uusi koti tarpeen mukaiseksi.

Kiinteistömaailman puolivuosittaiseen barometrikyselyyn vastanneet 319 välitysammattilaista 50 paikkakunnalta ovat selvästi edelliskyselyjä (lokakuu 2024 ja erityisesti huhtikuu 2024) optimistisempia asuntokaupan vilkastumisesta tulevalla puolivuotiskaudella.

”Positiivista on, että kauppamäärien kasvun odotukset ovat lisääntyneet käytännössä ihan kaikenlaisissa asunnoissa. Haasteen muodostaa kuitenkin paikoin se, että valtaosa ostajista hakee muuttovalmista kotia, kun tarjolla olisi hyvä valikoima erikokoisia remontteja vaativia kohteita. Jos omat hakukriteerit laajentaisi myös remontoitaviin kohteisiin, kasvaisi mahdollisuuksien maailma ihan merkittävästi”, Kiinteistömaailma Oy:n toimitusjohtaja Mika Laurikainen sanoo.

Lähes 320 vastaukseen perustuvan välittäjäkyselyn mukaan noin kaksi kolmesta ostajasta etsii muuttovalmista kotia. Pintaremonttiin on halukkuus noin neljänneksellä ostajista, ja isoa remonttia vaativien kohteiden ostajia on välittäjien mukaan paikkakunnasta riippumatta noin 10 prosenttia. Jakauma on hämmästyttävän samankaltainen kaikkialla Suomessa.

Yksi seutu tekee kuitenkin poikkeuksen kuvaan. Pohjanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla liki puolet ostajista on välittäjien tuntuman mukaan valmiita tekemään remonttia ostamassaan kodissa. Toista ääripäätä edustavat espoolaiset, joista seitsemän kymmenestä toivoo suoraan muuttovalmista kotia.

Rahanarvoinen vinkki on laajentaa haku myös huoneluvultaan ”vääränlaisiin” kohteisiin

Mika Laurikainen kannustaa ottamaan erityisesti pääkaupunkiseudulla ennakkoluulottomasti tarkasteluun myös huoneluvultaan väärät kohteet.

”Jos perhe haluaa kodiksi esimerkiksi kolmion, haku kannattaa laajentaa myös isoihin kaksioihin, ja tutkia tarkkaan pohjapiirrokset. Olisiko asunto muutettavissa kolmioksi?” hän esimerkittää.

Se voi olla myös taloudellisesti kannattavaa. Tilastokeskiarvojen valossa isojen, yli 50 neliön kaksioiden keskineliöhinta oli selvästi matalampi kuin saman kokoluokan kolmioiden keskineliöhinta useilla pääkaupunkiseudun alueilla.



Esimerkki:



Helsingin Herttoniemen alueella (postinumero 00800) isoissa yli 50 m² kaksioissa keskineliöhinta on 4521 euroa (1.1.2024 jälkeen tehdyt kaikki kaupat). Pienissä alle 70 m² kolmioissa keskineliöhinta on ollut samaan aikaan samalla alueella 5098 euroa. -> Kolmioissa keskineliöhinta on siten 577 euroa korkeampi kuin saman kokoluokan kaksioissa.

Helsingin Käpylässä pienet kolmiot olivat samalla ajanjaksolla keskimäärin 679 euroa, Helsingin Etu-Töölö/Kampissa 743 euroa, Vantaan Tikkurilassa 336 euroa ja Espoon Etelä-Leppävaarassa peräti 1039 euroa neliöltä kalliimpia kuin saman suuruusluokan kaksiot.



”Ilmeistä on, että ihmiset kokevat tarvitsevansa näillä alueilla ennemmin tietyn määrän huoneita kuin tietyn määrän neliöitä. Jos kaksio on muunnettavissa kolmioksi, voi remonttikulujen jälkeenkin todeta monesti tehneen taloudellisessa mielessä hyvät kaupat”, Laurikainen sanoo.

Maakuntakaupungeissa ei vastaavaa ilmiötä ole havaittavissa samassa suuruusluokassa, eikä monissa lainkaan. Tosin esimerkiksi Jyväskylän keskustassakin isojen kaksioiden keskineliöhinta oli yli 150 euroa pienempi kuin saman kokoluokan kolmioissa.

Vanha kunnon alkovi on etu erityisesti pääkaupunkiseudulla

Siinä missä huonelukumäärää muuttamalla voi tehdä asunnosta perheelle toimivan, myös alkovilla voi ratkaista elämisen tarpeita. Sen käyttötarkoitukset ovatkin laajentuneet ajan saatossa.

”Välittäjät kertovat ostajien suunnittelevan alkoveihin työpisteitä ja lukunurkkauksia. Vähemmälle huomiolle on jäänyt alkovien hyöty vuoroasumisperheissä, minkä osa välittäjistä nostaa myös barometrikyselyssä esiin”, Laurikainen sanoo.

Alkovin avulla pystytään tilatehokkaasti järjestämään sekä erillinen nukkumapaikka vanhemmalle että oma huone lapselle niillä viikoilla, kun lapsi on vanhemman luona.

Alkovin näki selkeäksi eduksi pienehkössä asunnossa yli puolet välittäjistä ennen muuta isoimmissa kaupungeissa: Helsingissä, Tampereella, Oulussa, Kuopiossa ja Jyväskylässä. Sen sijaan alkoveille nähtiin vähemmän tarvetta pienemmillä paikkakunnilla. Toisaalta asunnon myyntiä hidastavana alkovia ei pitänyt juuri kukaan.

Kiinteistömaailman 62. Barometri pähkinänkuoressa





KAUPPAMÄÄRÄT: Kauppamäärien kasvua odotetaan kautta Suomen kaikentyyppisissä asunnoissa enemmän kuin viime syksyn tai viime kevään barometreissä. Isoimmat odotukset ovat uudehkojen perheasuntojen kaupan kasvulle.

Kauppamäärien kasvua odotetaan kautta Suomen kaikentyyppisissä asunnoissa enemmän kuin viime syksyn tai viime kevään barometreissä. Isoimmat odotukset ovat uudehkojen perheasuntojen kaupan kasvulle. MYYNTIAJAT: Odotukset myyntiaikojen lyhenemiselle ovat yleisiä kautta maan. Hyvä on kuitenkin huomata, että asuntokaupan vilkastuessa keskimääräinen myyntiaika tilastoissa voi jopa nousta, kun pitkään myynnissä olleissakin asunnoissa päästään kaupoille.

Odotukset myyntiaikojen lyhenemiselle ovat yleisiä kautta maan. Hyvä on kuitenkin huomata, että asuntokaupan vilkastuessa keskimääräinen myyntiaika tilastoissa voi jopa nousta, kun pitkään myynnissä olleissakin asunnoissa päästään kaupoille. HINTAKEHITYSNÄKYMÄT: Hinnannousupaineita alkaa näkyä ensimmäisenä kysytyimmissä asuntotyypeissä eli ennen muuta perheasunnoissa. Pienien asuntojen osalta lähes kaikilla paikkakunnilla on myös hinnanlaskua edelleen odottavia. Tyypillisin odotus kuitenkin on, ettei kesäkaudella nähdä hinnoissa muutoksia.

Hinnannousupaineita alkaa näkyä ensimmäisenä kysytyimmissä asuntotyypeissä eli ennen muuta perheasunnoissa. Pienien asuntojen osalta lähes kaikilla paikkakunnilla on myös hinnanlaskua edelleen odottavia. Tyypillisin odotus kuitenkin on, ettei kesäkaudella nähdä hinnoissa muutoksia. KYSYNTÄ JA TARJONTA: Hyväkuntoisille, oikein hinnoitelluille perheasunnoille on jatkuva ylikysyntä. Pieniä koteja on monin paikoin runsaasti tarjolla. Kysyntä kohdistuu vahvasti hyväkuntoisiin asuntoihin. Kaikissa asuntotyypeissä kauppa kuitenkin seisoo, jos hintapyynti on liian kova.



Barometrin graafeihin ja muuhun liiteaineistoon voi tutustua osoitteessa https://www.kiinteistomaailma.fi/tiedotteet/barometri-kevat-2025



