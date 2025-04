Tekoäly avaa suomalaisen tietokirjallisuuden kansainvälistymiselle uusia mahdollisuuksia

Filosofi ja tietokirjailija Lauri Järvilehto käsittelee Konemieli-teoksessaan inhimillisen ajattelun ja generatiivisen tekoälyn yhtäläisyyksiä ja eroja. Hän kysyy, onko ajattelu edelleen ihmisen yksinoikeus ja lähestyy kirjansa teemaa viimeisimmän tutkimustiedon valossa.

Teoksensa ajankohtaisuuden takia, ja toisaalta sen aihe huomioiden, Järvilehto alkoi pohdiskella, voisiko teoksen julkaista tuoreeltaan englanniksi konekäännösohjelmia ja koneääntä hyödyntäen.

"Mielestäni tässä on merkittävä mahdollisuus tavoittaa laaja kansainvälinen yleisö kirjalleni. Aihe on erittäin ajankohtainen ja universaali. Perinteisiä kanavia pitkin julkaisussa olisi kulunut kuukausia, ellei vuosia. Huomioiden kuinka nopeasti tekoälykenttä kehittyy, etenkin tämän aiheen parissa julkaisunopeus on ratkaiseva tekijä", Lauri Järvilehto sanoo.

Werner Söderström Osakeyhtiö ja Järvilehdon kustantaja Tammi tarttuivat kirjailijansa aloitteeseen. The Machine Mind -teos on kustantamolle pilottihanke, jossa kokeillaan, millaisia mahdollisuuksia uudet tekoälytyökalut avaavat tietokirjallisuuden tekijöille ja kustantajille kansainvälistymisen tueksi. Järvilehto hyödynsi DeepL-käännösohjelmaa, ja englanninkielisen äänikirjan luenta toteutettiin hyödyntämällä ElevenLabs-äänimalleja.

”Uteliaana tartuin mahdollisuuteen kokeilla tekoälyä kääntämiseen, kun Lauri Järvilehto ehdotti yhteistyötä Konemieli-kirjan tiimoilta. Yllätyin, miten hyvin asiateksti kääntyy suomesta englanniksi. Näen tässä mahdollisuuksia suomalaisen tietokirjallisuuden laajempaan ja aikataulullisesti joustavampaan englanninkieliseen saavutettavuuteen,” Tammen tietokirjallisuuden kustantaja Kati Lampela sanoo.

Werner Söderström Osakeyhtiön toimitusjohtaja Timo Julkunen korostaa, että tekoäly ei korvaa ihmistä, vaan tehostaa ihmisen ajattelua ja kyvykkyyttä. Uudet tekoälyratkaisut avaavat suomalaiselle kirjallisuudelle – etenkin ajankohtaisaiheita käsittelevälle tietokirjallisuudelle – aivan uudenlaisia mahdollisuuksia tavoittaa kansainvälisiä yleisöjä.

”Käännöstyökaluja avuksi käyttämällä on mahdollista tehdä asiatekstistä ammattimainen käännös huomattavasti entistä nopeammin. Tekoälylukijat eivät ole vielä ammattinäyttelijän tasolla, mutta laatu on jo riittävän hyvää niin, että myös tekoälylukijan lukemaa kirjaa on mukava kuunnella. Siinä, missä aiemmin suomalaisen kirjan kansainvälistämiseen saattoi kulua kuukausia, ellei vuosia, onnistuu tämä uusilla työkaluilla paljon nopeammin”, Timo Julkunen sanoo.

The Machine Mind -teoksen kustantaja Tammi on osa Werner Söderström Osakeyhtiötä.

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt: tiedotus@tammi.fi