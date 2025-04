Tammen syksyn 2025 kirjakattaus tarjoaa monipuolisen valikoiman suuria tarinoita, jännittäviä mysteerejä ja lasten suosikkeja

Uskomattomat 40 miljoonaa kappaletta maailmalla myynyt Ella ja kaverit -kirjasarja täyttää 30 vuotta 7.2.2025 13:16:32 EET | Tiedote

Timo Parvelan Ella ja kaverit -kirjasarja juhlii tänä vuonna 30-vuotista taivaltaan. Koululuokasta ja heidän opettajastaan kertova sarja naurattaa niin lapsia kuin aikuisiakin, ja se on ollut menestys myös ulkomailla. Maailmanlaajuisesti Ella-kirjoja on myyty uskomattomat yli 40 miljoonaa kappaletta. Sarjassa on ilmestynyt vuosien mittaan 40 kirjaa, ja helmikuussa ilmestyvä Ella ja kaverit – Tuukka tietää! on siten sarjan 41. osa. Kirja ilmestyy Ellan nimipäivänä 10.2.