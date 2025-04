Kesä ja uudet ravitsemussuositukset: Lidl tuo kasvipohjaista grillattavaa grillikansalle

Grillaus on olennainen osa suomalaisten kesänviettoa, ja yli 80 prosenttia suomalaisista aikoo grillata tänäkin kesänä. 29 prosenttia aikoo lisätä kasviproteiinien syöntiä tänä vuonna ja 25 prosenttia aikoo grillata tänä vuonna enemmän kasviksia tai kasviperäisiä tuotteita.* Kannustaakseen suomalaisia kohti kestävää ruokavaliota Lidl tuo myyntiin runsaasti eri grillattavia vegeproteiineja.

– Vegen grillaus on helppoa ja terveellistä! Grillaukseen saattaa vielä jollain liittyä ajatus raskaasta ja epäterveellisestä ruuasta, mutta meidän mielestä sen ei tarvitse olla näin. Tämä on ensimmäinen kesä uusien ravitsemussuositusten valossa, ja haluamme tarjota kuluttajille herkullisia, matalan kynnyksen vegetuotteita, joita jokaisen on helppo valmistaa grillissä. Olemme kehittäneet sellaisia tuotteita, joiden uskomme maistuvan sekasyöjille. Tuotteet sopivat toki kypsennettäväksi myös muualla kuin grillissä, eli ei tarvitse olla grillailija näistä nauttiakseen, kertoo Lidlin valikoimapäällikkö Siiri Oivanen.

Vegaanisia burgeripihvejä on luvassa peräti kolmenlaisia: perinteisen pihvin makuista, pellavan- ja kurpitsansiemenpihvi sekä linssi-pinaattipihvi. Luvassa on myös vegaanista pippuripihviä sekä edelliskesältä tutut grillitofut barbequen, sipulin ja gyroksen maussa. Viime kesän hittituote vege-ribsit löytyy myös tänä kesänä Lidlin hyllyiltä. Proteiinien kylkeen sopii grillikasvikset sekä vegaaninen lime-jalapeno uutuusmajoneesi.

– Hampparin ystäville on nyt runsaasti valinnanvaraa! Vegepihvimme sopivat mainiosti myös muihin aterioihin, kuten perunoiden tai salaatin kaverina. Ateriaan tuo mukavasti potkua uusi lime-jalapeno-majoneesimme, Oivanen vinkkaa.

Loppuvuodesta 2024 uudistuneet ravitsemussuositukset suosittelevat pääasiassa kasvipohjaista ruokavaliota. Lidlin tavoitteena on, että suomalaiset söisivät enemmän kasvipohjaisia tuotteita. Lidlillä on tavoitteena tuplata kasviproteiinien myynti sekä kasvattaa kaikkien kasvipohjaisten tuotteiden myyntiä 20 prosentilla 2030 mennessä. Kattavan vegevalikoiman tarjoaminen grillikauteen on yksi keino tavoitteen saavuttamiseksi.

* Tulokset perustuvat Lidlin teettämään kyselyihin, joihin on vastannut yli tuhat suomalaista kuluttajaa. Vastaukset on kerätty 12/2024 ja 3/2025. Aineisto on suomalaista aikuisväestöä edustava otos.

Lidlin kesän 2025 vegaanisia tuotteita:

Pellavansiemen-burgeripihvi

4,6 €, | 2 kpl / 160 g

Vegaaninen pellavan- ja kurpitsansiemeniä sisältävä soijapohjainen pihvi.

Linssi-pinaattipihvi

4,6 € | 2 kpl / 160 g

Vegaaninen paneerattu linssi-pinaattipihvi. Esikypsennetty.

Burgeripihvi

3,99 € | 227 g / 2 kpl,

Herkkusienestä, soijajauhosta ja herneproteiinista valmistettu vegaaninen pihvi.

Pippuripihvi

5,99 € | 320 g / 2 kpl

Vegaaninen marinoitu kasviproteiinipohjainen pihvi.

Grillikasvikset

2,99 € | 500 g

Sekoitus kasviksia ja friteerattua perunaa, maustettu extra-neitsytoliiviöljyllä.

RIbsit

3,89 € | 190 g

Lidlin kesän 2024 hittituote, vegaaniset ribsit, tekee paluun hyllyille tänä kesänä.

Maustettu grillitofu

1,29 € | 180 g | sipuli, gyros, barbeque

Lidlin kesähitti grillitofu löytyy hyllyistä myös tänä kesänä.

Lime-jalapeno-majoneesi

1,99 € | 270 g | sydänmerkki | valmistettu Suomessa

Vegaaninen majoneesi tuo potkua ateriaan kuin ateriaan.