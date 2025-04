Sofia Virta: Ensin oli pakko leikata lapsilta, vanhuksilta ja vammaisilta, nyt onkin varaa veronkevennyksiin – missä logiikka?

– Hallitus kohdisti ensin valtavasti kohtuuttomia leikkauksia juuri niihin suomalaisiin, joilla on jo kaikkein vähiten ja on perustellut tätä pakolla: on pakko leikata lapsilta, nuorilta, vanhuksilta, kaikkein köyhimmiltä ja sairaimmilta. Tänään tuo ”pakko” näyttää kadonneen, ja nyt kaiken tuon leikkaamisen jälkeen hallituksella onkin varaa vähentää valtion tuloja mittavilla veronkevennyksillä. Tämä yhtälö kuulostaa hämmentävältä, kun köyhimmiltä leikkaamista on nimenomaan perusteltu valtiontalouden vaikealla taloustilanteella, Virta hämmästelee.

Virran mukaan Vihreätkin olisivat valmiit keventämään työn ja yrittämisen verotusta, mutta sen ei tulisi tapahtua esimerkiksi lasten ja nuorten kustannuksella.

– Vihreätkin haluaa, että työn ja yrittämisen verotusta kyetään keventämään, mutta se ei voi tapahtua lasten, vanhusten tai hoitoon pääsyn kustannuksella. Olemme esittäneet verouudistusta, jossa työn ja yrittämisen verotuksen keventäminen tapahtuisi samaan aikaan, kun karsittaisiin mittavasti ympäristölle ja taloudelle haitallisia tukia sekä siirrettäisiin verotuksen painopistettä haittojen verottamiseen, Virta valottaa.

Virran mukaan hallitus ottaa suuria riskejä sen sijaan, että se panostaisi kasvun kannalta olennaisiin asioihin: tuottavuuden kasvuun, osaamisen kasvuun ja innovaatioihin.



– Hallituksen veronkevennykset eivät ole tae kasvulle, vaan ne ovat kallis ja hyvin epävarma keino. Hallitus on jo ottanut Suomen kannalta ison riskin leikatessaan ihmisten sosiaali- ja terveyspalveluista, koulutuksesta ja toimeentulosta tavalla, joka on lisännyt ja lisää köyhyyttä, eriarvoisuutta ja varjoyhteiskuntien vaaraa. Nyt hallitus jatkaa riskinottoa keventämällä veroja eli valtion tulopohjaa ilman mitään varmuutta näiden toimien tuomasta kasvusta, Virta esittää.



– Hallituksen politiikka ei vahvista valtiontalouden tasapainoa, ei käännä velkalaivaa eikä lisää suomalaisten osaamista tai hyvinvointia – päinvastoin. Näyttää siltä, että hallitus on luovuttanut sekä hyvinvointivaltion että talouden tasapainottamisen suhteen ja että vastuullisen talouspolitiikan sijaan kokoomukselle oli sitten kuitenkin tärkeämpää päästä jakamaan omille kannattajilleen vappumiljardi, Virta sanoo.