SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman vappupuheessaan: Velkarallin piti loppua – tulikin jättiveronkevennykset rikkaille, ja tavallisille suomalaisille maksettiin potut pottuina

-Ei valitettavasti voi välttyä ajatukselta, että puoliväliriihessään hallituspuolueet päättivät maksaa potut pottuina vaaleissa muutoksen puolesta äänestäneille opettajille, sairaanhoitajille, rakentajille, insinööreille, kuljettajille, myyjille ja siivoojille, Lindtman pohti puheessaan.

Pieni- ja keskituloisillekin luvattiin isot veronkevennykset, mutta tavallinen OAJ:hin kuuluva opettaja saakin lopulta viisi euroa kuukaudessa, ellei eroa ammattiliitostaan.

-Monissa tapauksissa hallituksen pieni- ja keskituloisille myöntämät muruset veronalennuksista hädin tuskin riittävät edes kattamaan piiloveronkorotusta, joka aiheutuu ay-maksujen verovähennysoikeuden lopettamisesta.

-Kävikö tässä niin, että kasvuriihen sijaan tulikin kostoriihi? Lindtman kysyi.





Antti Lindtmanin vappupuhe Helsingin Kansalaistorilla 1.5.2025 klo 12.30

(Muutokset puhuttaessa mahdollisia)

Kansalaiset, ystävät, siskot ja veljet, toverit,

Ilo nähdä, että suomalaiset ovat lähteneet liikkeelle tänä vappuna koleasta säästä huolimatta.

Nyt jos koskaan on tärkeää kokoontua yhteen ja lähettää viesti valoisammasta tulevaisuudesta, sillä hyvät ystävät Suomi on nyt vaikeassa paikassa: Talous sakkaa, työttömien määrä kasvaa, valtion velkaantuminen jatkuu, meille suomalaisille tärkeitä hyvinvointiyhteiskunnan palveluita leikataan.

Orpon hallitukselle on käymässä juuri niin, kuten hallituksen aloittaessa sitä varoitettiin.

Kun todellisia työllisyyttä vahvistavia ja kasvua luovia päätöksiä ei tehdä, ajaudutaan pysyvään leikkauskierteeseen.

Alijäämät syvenevät, leikkaustarpeet kasvavat. Hyvinvointiyhteiskunta, ja sen tärkeät sekä tasa-arvoiset palvelut vaarantuvat.

Tähän saakka oikeistohallitus on julistanut leikkausten välttämättömyyttä.

Työttömien turvaa on leikattava. Kun rahat ovat loppu.

Toimeentulotukea tai asumistukea saavien on muutettava pienempiin asuntoihin. Kun velkaantuminen täytyy lopettaa.

Sairaalapalveluita täytyy sulkea, kun rahaa ei ole.

Opiskelijoidenkin tukia on leikattava. Kun entinen meno ei voi jatkua.

Työntekijöiden oikeuksia on heikennetty ja ay-liikkeen toimintaoikeuksia on rajattu amerikkalaisen mallin mukaan, jotta vaikuttaminen kävisi entistä vaikeammaksi.

Hallitus lupasi sen työreformin tuovan sata tuhatta uutta työpaikkaa. Toisin kävi. Ei tullut lisää onnellisia työllisiä, vaan tuli kymmeniä tuhansia lisää tulevaisuudesta huolta kantavia työttömiä.

Orpon politiikka on nyt kahden vuoden ajan systemaattisesti epäonnistunut, ja mitkään sen keskeisistä lupauksista eivät ole toteumassa. Velkaantuminen ei ole loppumassa, vaan se on kiihtymässä. Sadan tuhannen työpaikan sijaan on menetetty 70 000 työpaikkaa, kasvu sakkaa, konkurssit ovat ennätyskorkealla.

Hallitus kokoontui heti kuntavaalien jälkeen loppuvaalikauden tärkeään kehysriiheen. Ja yhtäkkiä linja kääntyi. Tavallisten ihmisten elämää hankaloittaneille säästöille löytyi uusi kohde – hallitukselle rakkaat rikkaiden ja suurituloisten veronkevennykset.

Pois oli huoli huomisesta, kun suurituloisia hyödyttävistä veronalennuksista päätettiin.

Orpon suuriin lupauksiin kuului velkarallin lopettaminen. Toisin on käynyt. Velkaluvut puhuvat puolestaan.

Tämä Orpo–Purran hallitus on osoittautumassa varsinaiseksi rallifaniksi. Orpon ja Purran velkarallin numerot ovat jo nyt osoittautumassa suuremmiksi kuin koronavuosien Rinteen ja Marinin hallituksilla yhteensä.

Kankkunen, Mäkinen ja muut hiljenevät, kun Orpon–Purran hallitus karauttaa ruutulipun heiluessa maalialueelle yli 50 miljardin euron julkisen velan ralliennätyksellä.

Hyvät ystävät,

Alue ja kuntavaaleissa kansalaiset pääsivät ensimmäistä kertaa antamaan arvosanan hallituspuolueiden politiikalle.

Juuri käydyissä alue- ja kuntavaaleissa politiikan mannerlaatat olivat totisesti liikkeessä. Hallituspuolueet menettivät lähes 200 000 ääntä edellisiin kuntavaaleihin nähden. SDP ja muu oppositio saivat ison vaalivoiton. Hallituksen kannatus oli enää alle 40 prosenttia. Oppositioon luotti yli 60 prosenttia äänestäjistä.

Itselleni muutos kirkastui kampanjan loppusuoralla.

Munkkiniemessä olin kävelemässä kohti tilaisuutta, kun vastaan tuli kaksi nuorta miestä, ulkonäöstä päätellen juuri äänestysiän kynnyksellä. He tunnistivat minut ja pysähdyimme juttelemaan hetkeksi.

Tuli ilmi, että molemmat olivat äänestämässä näissä vaaleissa ensimmäistä kertaa. He olivat vertailleet huolellisesti eri puolueiden vaihtoehtoja, tehneet kotiläksynsä aivan poikkeuksellisen hyvin.

Näiden nuorten valinta oli lopulta selkeä - se oli SDP.

Munkkiniemessä tämä ei ole ollut vuosikymmenten kuluessa aivan tavallista.

Tallinnanaukiolla Itäkeskuksessa puhumaan tuli nuori nainen, joka oli vielä hetki sitten ollut johtavan hallituspuolueen jäsen. Myös hän kertoi löytäneensä reilumman vaihtoehdon.

Nämä kohtaamiset eivät suinkaan jääneet ainoana mieleen. Vastaavia oli satoja, ympäri Suomen.

Näissä vaaleissa mukaamme tuli valtava määrä uusia ihmisiä. Suomalaisia, jotka eivät ole vuosikymmeniin tai vielä koskaan ennen äänestäneet SDP:tä.

Mutta nämä suomalaiset eivät suinkaan äänestäneet SDP:n tai Antti Lindtmanin vuoksi. He äänestivät sen vuoksi, että Suomen suunta saadaan kääntymään, että hoitoon pääsee, kun hoitoa tarvitsee, että kouluissa saadaan oppimistulokset nousuun, että ikäihmiset saavat ansaitsemaansa hoivaa.

He äänestivät sen puolesta, että ketään ei jätettäisi jälkeen.

He äänestivät sen puolesta, että hyvinvointiyhteiskuntaamme ei purettaisi pala palalta.

He äänestivät sen puolesta, että kaikki tehtäisiin huomenna reilummin!

Ja hyvät ystävät,

Suomalaisten ääni todella laittoi nuo politiikan mannerlaatat jyristen liikkeeseen ympäri Suomen kuntien, kaupunkien ja hyvinvointialueiden.

Monissa kaupungeissa ykköstahtipuikon haltija vaihtuu. Tampere saa uuden ajan pormestarin Ilmari Nurmisen. Turussa, kokoomuksen ikiaikaisessa linnakkeessa, reilumpia päätöksiä tehdään pormestari Piia Elon johdolla.

Ja täällä Helsingissä kokoomuksen yli 50 vuotta kestänyt valtakausi oli jo aivan likellä päättymistään, kun Eve Heinäluoman, koko valtakunnan upean äänikuningattaren johdolla SDP ylsi vain reilun parin tuhannen äänen päähän pormestarin paikasta.

Vantaalla, Jyväskylässä, Porissa, Lahdessa, Hämeenlinnassa, Lappeenrannassa, Joensuussa ja lukuisissa muissa kaupungeissa, kunnissa ja hyvinvointialueilla SDP on nyt suurin puolue.

Tuo tulos velvoittaa - nöyryyteen. Sen edessä on syytä olla kiitollinen, mutta yhtä lailla nöyrä. Uskon, että kaikki nyt tärkeisiin tehtäviin valittavat ottavat saadun luottamuksen paitsi kiitollisina myös suuren vastuun velvoittamana.

Hyvät ystävät,

Suomalaisten ääni kuului varmasti myös oikeistohallituksen kabinetteihin asti. Viisas hallitus olisi myös kuunnellut tuota suomalaisten viestiä.

Mutta niin tämä nykyinen hallitus ei tehnyt. Vaan se päinvastoin päätti jatkaa ja kiihdyttää sitä politiikkaa, joka Suomen on nykyiseen syvään ahdinkoon ajanut.

Lisää veroetuja niille, joilla jo eniten on, ja lisää leikkauksia kuntien palveluihin, koulutukseen ja niille, joilla jo ennestään on vähiten.

Oikeistohallitus lähetti kehysriihestään heti vaalien jälkeen vastuuttomuuden viestin. Se oli itsekkyyden viesti. Ja se oli lupausten pettämisen viesti.

Luvattiin, että Suomeen, suomalaisiin yrityksiin syntyy tällä vaalikaudella 100 000 uutta työpaikkaa. Velaksi elämisen piti loppua. Keneltäkään ei pitänyt vaatia kohtuuttomia. Tehtiin selväksi, että sote-palveluista ei leikata. Koulutuksen piti olla erityissuojeluksessa.

Hyvät ystävät,

Te tiedätte jo, mitä on todellisuudessa tapahtunut. Luvattiin liikoja, ja taidettiin luvata myös sellaista, mitä ei koskaan ollut tarkoituskaan pitää.

Suomen työllisyyttä on nyt hoidettu huonoiten koko Euroopassa, miesten työttömyys on jo peräti maanosamme korkeinta. Aiemmin tuossa tilastossa perää pitäneet Espanja ja Kreikkakin ovat jo Suomea parempia.

Olemme velkaantuneet vain lisää, Euroopan ennätystahtia silläkin surullisella saralla. Ilman globaalia pandemiaa, ilman energiakriisiä ja paljon nopeammin kuin vastaavassa tilanteessa olevat vertailumaat.

Konkurssien määrä maassa on ennätyksellinen, kun pienyrittäjiä ja tavallisia suomalaisia on lyöty veromoukarilla kerta toisensa jälkeen.

Sote-palveluista on leikattu satoja miljoonia, eikä milliäkään ole annettu kohtuuttoman kireästä talousremmistä periksi, vaikka sitä kaikki asiantuntijat, talouspolitiikan arviointineuvosto ja jopa hallituksen omat virkamiehet ovat vaatineet.

Ja kyllä, koulutuksesta on todellakin leikattu, ja lisää vielä leikataan, vaikka sitä ei ennen vaaleja suostuttu kertomaan.

Hyvät ystävät,

Minkä piti olla koko Suomen kasvun riihi, muuttuikin jakovarariiheksi omille etupiireille. Kylvämisen sijasta puitiin vasta oraalla olevaa viljaa ja syötiin siemenperunoita. Katettiin jälleen kerran herkkuja notkuva noutopöytä rikkaille ja suurituloisille, kun tavalliselle palkansaajille tai pienyrittäjille ei jäänyt taaskaan kuin murusia, joiden odotetaan tippuvan pöydältä lattialle.

Varat lainattiin huomiselta, lainattiin eläkkeistä ja lainattiin lapsiltamme - vailla tietoa saati varmuutta takaisinmaksusta.

Kehysriihen päätöksillään hallitus luopui käytännössä kaikista lopuistakin omista taloustavoitteistaan ja heitti velkaantumishuolet kehysriihessään yli laidan. Velkalaivan etuportti on nyt avattu.

Tunnuslukujen perusteella Suomea uhkaa ajautuminen EU:n alijäämämenettelyyn, jonka välttämiseksi oli vielä viime syksynä aivan pakko saattaa kesken vuoden voimaan jättikorotus arvonlisäveroihin.

Pääministerin pitäisi nyt kertoa Suomen kansalle, menivätkö kaikki säästöt nyt hukkaan, kun rahat siirtyvät uusina veronalennuksina rikkaille ja ökyrikkaille.

Nyt olisi pitänyt vihdoin muuttaa suuntaa, panostaa aidosti kasvuun, ohjata veronkevennykset tavalliselle suomalaisille ja kannusteet kohdistaa investointien lisäämiseksi. Mutta vieläkään ei ollut tavallisten suomalaisten vuoro. Sen sijaan painettiin lisää kaasua velkarallissa, ja lankeava lasku jätettiin muiden kuitattavaksi.

Hyvät ystävät,

Ei valitettavasti voi välttyä ajatukselta, että puoliväliriihessään hallituspuolueet päättivät maksaa potut pottuina vaaleissa muutoksen puolesta äänestäneille opettajille, sairaanhoitajille, rakentajille, insinööreille, kuljettajille, myyjille ja siivoojille.

Heille luvattiin isot veronkevennykset, mutta tavallinen OAJ:hin kuuluva opettaja saakin viisi euroa kuukaudessa, ellei eroa ammattiliitostaan.

Monissa tapauksissa hallituksen pieni- ja keskituloisille myöntämät muruset veronalennuksista hädin tuskin riittävät edes kattamaan piiloveronkorotusta, joka aiheutuu ay-maksujen verovähennysoikeuden lopettamisesta.

Kävikö tässä niin, että kasvuriihen sijaan tulikin kostoriihi?

VM:n laskelmien mukaan esimerkiksi 1800 euroa kuukaudessa tienaavalle siivoustyöntekijälle muutosten jälkeen jäävä osuus on pyöreä nolla. Siis nolla euroa. Kun päälle lasketaan Euroopan epäonnistuneimman työllisyydenhoidon vuoksi syksyllä uhkaavat korotukset työttömyysvakuutusmaksuihin, saldo on tukevasti miinuksella.

Orpon hallitus on hoitanut työllisyyttä surkeimmin koko Euroopassa ja nyt tämän politiikan lasku maksatetaan pieni- ja keskituloisten veronkevennysten perumisella ja jopa joidenkin verotuksen kiristämisellä!

Eli samaan aikaan, kun hallitus jakaa veronkevennyksiä kolmatta miljardia, mistä rikkaat ja ökyrikkaat korjaavat ennätyspotin, niin verokarhu Orpo ei vieläkään malttanut jättää pieni- ja keskituloisia opettajia, siivoojia, hoitajia tai vartijoita rauhaan.

Hyvät ystävät,

Valtiovarainministeriön talousennuste julkaistiin eilen. Se kertoi selvää kieltään siitä, ettei hallitus tule kautensa aika pääsemään yhteenkään itselleen asettamaan talouspolitiikan tavoitteeseen.

Velkasuhde ei tule taittumaan, vaan kasvaa ministeriön ennusteessa koko hallituksen loppukauden.

Alijäämät pysyttelevät koko ennustekauden yli 3 prosentin tasolla bruttokansantuotteeseen. Hallituskauden loppupuolella työllisyysaste on prosenttiyksikön alempana kuin hallituksen aloittaessa ja työttömyysaste samoin lähes prosenttiyksikön korkeammalla.

Hyvät ystävät,

Todellinen kasvu ja työpaikat eivät synny hallituksen reseptillä, jolla on järjestelmällisesti pyritty horjuttamaan pohjoismaista työmarkkinamallia, yhtä keskeistä hyvinvointiyhteiskunnan peruspilaria.

Oikeistohallitus on tehnyt kaikkensa heikentääkseen sekä työnantajien että työntekijöiden järjestäytymistä. Lukuisat aiemmat heikennykset, tänä vuonna voimaan tullut palkkakuoppalaki ja viimeisimpänä tämä kehysriihen päätös, jolla luovutaan ay-jäsenmaksujen verovähennysoikeudesta.

Hallituksen tavoite on selvä: se haluaa murtaa Suomesta työehtosopimusten yleissitovuuden.

Meille tämä ei käy. Enkä usko, että se käy eduskunnan enemmistöllekään.

En usko, että tämä ay-verovähennyksen poisto voi mennä läpi syksyllä eduskunnan käsittelystä, vaan sille käy kuin suomalaisten ja asiantuntijoiden karsastamalle sairaussakolle.

Kutsumme kaikki mukaan yhteiseen rintamaan, jotta tämä haitallinen, suoraan palkansaajia vastaan kohdistettu hyökkäys saadaan torjuttua jo tänä vuonna.

SDP tekee kaikkensa sen eteen, että tämä kitkerä kostoisku suomalaista palkansaajaa kohtaan saadaan torjuttua.

Hyvät ystävät,

Kaikesta huolimatta, aurinko paistaa vielä Suomen ylle. Kevät koittaa Suomelle, muutoksen tuulet puhaltavat jo.

Tuo muutos on meissä suomalaisissa: sinussa, minussa - meissä kaikissa. Muutoksen viesti kaikui ympäri Suomen ja nyt kunnissa, kaupungeissa ja hyvinvointialueilla on jo aloitettu rakentaminen paremman, reilumman huomisen puolesta.

Oikeistohallituksen politiikka on jakanut kansaa voittajiin ja häviäjiin, se on johtanut vastakkainasettelun lisääntymiseen ja se on romuttanut suomalaisen työmarkkinajärjestelmän perusteita.

Pahinta on ollut keskinäisen luottamuksen romuttaminen. Hallitus on vienyt suomalaisilta uskon parempaan huomiseen.

Meidän tehtävänä on palauttaa tuo luottamus ja usko.

Tehtävä ei ole helppo, mutta se on tärkein tehtävämme. Se ei tule onnistumaan hetkessä, mutta me kutsumme kaikki suomalaiset mukaan tähän uudelleen rakentamisen työhön.

Me kutsumme mukaan palkansaajat, me kutsumme mukaan pienyrittäjät ja kaikki ne kymmenet tuhannet ihmiset, jotka ovat nyt menettäneet työnsä: rakentajat, hoitajat, kuljettajat, myyjät ja insinöörit.

Me kutsumme mukaan start-up-yritykset, joiden visioiden varassa Suomen tulevaisuuden kasvu lepää. Mutta me kutsumme mukaan myös muiden yritysten omistajat - pienten, suurten, keskikokoisten. Kaikki.

Sillä Suomella ei ole kuin yksi tie eteenpäin. Se tie on sopimisen, luottamuksen ja yhteistyön tie.

Olemme tarjonneet ja jatkamme konkreettisten, rakentavien vaihtoehtojen tarjoamista suomalaisille.

Me kohdistaisimme veronkevennysvaran kokonaan pieni- ja keskituloisille.

Panostaisimme aitoihin investointeihin tuntuvalla investointikannustimella.

Vahvistaisimme kotimaista kasvurahoitusta miljardiluokassa.

Vahvistaisimme pienyrittäjien tilannetta, emme heikentäisi.

Panostaisimme osaamiseen, kasvun tärkeimpään käyttövoimaan.

Mutta kaikkein tärkeintä on palauttaa luottamus. Palauttaa luottamus kotitalouksiin, jotta ne uskaltavat kuluttaa. Palauttaa luottamus yrityksiin, jotta ne uskaltavat investoida.

Me lähdemme nyt kokoamaan Suomea, emme jakamaan ja hajottamaan. Vihaan, epäluuloon, itsekkyyteen ja ahneuteen perustuva politiikka on myös maailmalla tulossa hiljaa, mutta varmasti päätepisteeseensä.

Hyvät ystävät,

Eduskuntavaaleihin on nyt vajaa kaksi vuotta aikaa. SDP on aloittanut kunnissa, kaupungeissa ja hyvinvointialueilla työn reilumman Suomen puolesta.

Mutta me olemme aloittaneet myös valmistautumisen eduskuntavaaleihin. Teemme ohjelman, joka tähtää uuden luottamusyhteiskunnan rakentamiseen.

Työstämme laajan yhteistyön kautta uutta yhteiskunnallista analyysiä ja haluamme löytää sen myötä myös uudenlaisia ratkaisuja meitä haastaviin aikamme ilmiöihin.

Tämän työn avulla me tarjoamme ratkaisuja, joilla työllisyys vahvistuu, talous kasvaa, oppimistulokset kääntyvät parempaan, lapset ja nuoret voivat paremmin ja meidän yhteinen Suomemme on turvallinen ja terveellinen paikka elää.

Kutsumme kaikki suomalaiset tämän uuden ohjelman tekemiseen mukaan. Tuokaa ajatuksenne, ideanne rohkeasti mukaan kun rakennetaan Suomen uuden nousun avaimia.

Ratkaisuja on löydettävissä, kun niitä haetaan ennakkoluulottomasti. Me sosialidemokraatit olemme sitoutuneet varmistamaan, että kaikki pidetään mukana.

Hyvät ystävät,

Me tarjoamme realistisen ja reilun vaihtoehdon Suomelle.

Me lupaamme rakentaa uutta, me katsomme huomiseen. Emme tee sitä kopioimalla vanhaa, mutta pitäen mielessä sen, mikä teki aikanaan Suomesta vahvan ja hyvinvoivan.

Me haluamme rakentaa Suomen, jossa jokaisen on mahdollisuus tavoitella onnea arjessaan.

Tuo muutos on jo alkanut kaupungeista, ja nyt se ei enää pysähdy, koska kaiken voi tehdä reilummin!

Ja tiedättekö mitä? Kasvu voittaa lopulta käpertymisen. Yhteistyö voittaa kyräilyn, koska kaiken voi tehdä reilummin!

Luottamus voittaa vastakkainasettelun. Uudet mahdollisuudet voittavat vaihtoehdottomuuden, koska kaiken voi tehdä reilummin!

Suomen kevät koittaa. Toivo murtautuu esiin. Koska kaiken voi tehdä reilummin!

Miksi me – hyvät ystävät – olemme kokoontuneet tänä vappuna tänne torille? Me olemme kokoontuneet siksi, koska kaiken voi tehdä… Aivan, reilummin!

Työ Suomen nostamiseksi nykyisestä alhostaan ei ole helppo, mutta yhdessä meissä on riittävä voima sen tekemiseksi - ja osoittamiseksi, että senkin voi tehdä reilummin!

Kiitos!