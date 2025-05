Viikin lehmät kirmasivat laitumelle – lataa riemukkaat videot median käyttöön!

Lataa videot ja kuvat tästä (Mainitse lähteenä Valio ja Helsingin yliopisto)

Jos sää alkaa suosia laidunnurmen kasvua, tutkimustilan 65 lehmää käyvät mutustelemassa ruohoa jatkossa joka aamupäivä.

– On hienoa, että kaupunkilaiset tulivat jälleen tervehtimään tutkimustilan lehmiä sankoin joukoin. Kampukselle kannattaa tulla pistäytymään toisenakin kertana, ja tutustua vaikka juuri avattuun tiedepolkuumme, iloitsi professori Mari Sandell Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisestä tiedekunnasta.

Valion, Helsingin yliopiston ja maatalousylioppilaiden tapahtuma tarjosi monipuolista ohjelmaa erityisesti lapsiperheille. Tapahtumassa esiteltiin tutkimustilan toimintaa, ja lisäksi yliopiston lehmädosentit vastailivat lasten ja muidenkin lehmistä kiinnostuneiden kysymyksiin.

Viikin tutkimustilan pellon laidalle, Helsingin maa-alueiden keskipisteeseen, on pystytetty maamerkki. Sen on veistänyt moottorisahalla The Summit Suomi -tv-ohjelmasta tuttu maanviljelijä ja puunveistäjä Jani Grönlund. Viljantähkäaiheinen puuveistos on jätetty käsittelemättä, ja se maatuu paikalleen 10 vuoden kuluessa lisäten alueen monimuotoisuutta.

Viikin tutkimustilan ympäristöön on avattu uusi peruskouluikäisille suunnattu tiedepolku, joka esittelee aluetta mobiilirastien avulla ja tarjoaa samalla mahdollisuuden nauttia luonnosta. Polun varrella pureudutaan siihen, mistä ruoka tulee ja miten se tuotetaan kestävästi, ja saadaan tietoa viljelykasveista, maaperästä ja lehmien hoidosta. Polun lähtöpiste sijaitsee keskellä tutkimustilan pihamaata.

Laitumellelaskutilaisuus on vuodesta toiseen yksi kaupungin suosituimmista yleisötapahtumista. Parhaimmillaan paikan päälle on saapunut noin 8 000 katsojaa.

Maatila keskellä Helsinkiä

Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteelliseen tiedekuntaan kuuluva tutkimustila sijaitsee yliopiston Viikin kampuksella, Helsingin maantieteellisessä keskipisteessä. Tutkimustilaan kuuluu 155 hehtaaria viljelymaata, navetta ja 65 lypsylehmää.

Tilalla opetetaan ja tutkitaan lypsylehmien ruokintaa ja hyvinvointia, kasvinviljelyä sekä viljelymaata ja teknologiaa. Tutkimus auttaa löytämään ratkaisuja siihen, miten maatalous voisi ruokkia maailman kasvavan väestön ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti mahdollisimman kestävällä tavalla.

Lehmät tuottavat vuosittain noin 600 000 litraa maitoa, joka myydään meijeriin. Kesäaikaan Viikin tutkimustilan lehmät pääsevät nauttimaan laiduntamisesta päivittäin.

Lue lisää: Miksi keskellä Helsinkiä laiduntaa lehmiä?

Kestävän tulevaisuuden tekijät

Viikissä voi opiskella elämäntieteitä neljässä tiedekunnassa. Maailman kestävimmäksi kampukseksi tähtäävältä yliopistokampukselta valmistuu muun muassa biologeja, farmaseutteja, agronomeja, eläinlääkäreitä, mikrobiologeja ja elintarviketieteilijöitä.

Vahvasti kansainvälisellä kampuksella työskentelee lähes 2 000 ihmistä, ja kampuksen neljässä tiedekunnassa on kaikkiaan yli 6 000 opiskelijaa.

Kampuksella panostetaan myös vahvasti innovaatiotoimintaan, jonka tavoitteena on tuottaa entistä enemmän tiedepohjaisia innovaatioita. Viikissä innovaatiot painottuvat elämäntieteiden, ruokatuotannon ja kestävän kehityksen ratkaisuihin.

Haastateltavia median käyttöön

Tapahtuman lehmädosentit: apulaisprofessori ja tutkija Laura Hänninen, puh. 0294157312 ja kliininen opettaja Mari Hovinen, puh. 0407076573

Lehmien onnellisuutta ja hyvinvointia tutkiva väitöskirjatutkija Aino Sjöholm, puh. 040 501 9594

Viikin tutkimustilan tiedepolku: tutkimuskoordinaattori Johanna Konttori, puh. 050 311 6175

Lisäksi Helsingin yliopiston mediapalvelun kautta on saatavilla muita haastateltavia, kuten maatalouden ja ruoantuotannon tutkijoita.