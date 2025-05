Mellakasta Suomen suurin vaikuttajamarkkinointitoimisto

Mellakka Helsinki ostaa vaikuttajamarkkinointitoimisto Hypementin. Kaupassa siirtyy koko liiketoiminta ja henkilöstö. Hypementin suurimpia asiakkaita ovat muun muassa Kotipizza ja Coca-Cola.

“Sekä Mellakka Helsinki että Hypement kasvoivat viime vuoden aikana useita kymmeniä prosentteja. Se on osoitus siitä, että ne tekevät hyvää työtä ja ovat ajassa kiinni. Kun kaksi kovaa yhdistetään, syntyy kivikova. Kun ajattelee koko Mellakka-perhettä, niin meillä on kasassa Suomen suurin vaikuttajamarkkinointitoimisto niin asiantuntijamäärällä kuin 13 miljoonaan nousevalla liikevaihdolla mitattuna”, Mellakka Helsingin hallituksen puheenjohtaja Santtu Parkkonen sanoo.

IAB:n mukaan vaikuttajamarkkinointi on kasvanut Suomessa jo vuosia verkko- ja ulkomainonnan rinnalla, siinä missä moni muu mainonnan muoto on laskusuhdanteessa. Mediakulutus on siirtynyt vuosi vuodelta voimakkaammin sosiaaliseen mediaan, joka on vaikuttajienkin alusta. Verrattuna moniin brändeihin, vaikuttajilla on kyky saada ihmiset liikkeelle ja synnyttää ilmiöitä. Mutta ilmiötä ei synny, jos vaikuttajamarkkinointia ostetaan kuin mediatilaa.

“Vaikuttajamarkkinointi on merkittävä osa modernia PR:ää, ja se on ollut Mellakan keinovalikossa alusta asti. Brändejä ei rakenneta enää yksisuuntaisella viestinnällä, vaan vuorovaikutteisuudella, dialogilla ja elämyksellisyydellä. Tässä kaikessa vaikuttajilla on huomattava rooli. Kaupan myötä vaikuttajaosaamisemme vahvistuu entisestään, ja uskallan luvata, että meillä on kyky tehdä PR:ää Suomen mittakaavassa poikkeuksellisen laajasti”, Mellakka Helsingin toimitusjohtaja Annina Pikkumäki sanoo.

Mellakka Helsinki on aina ollut toimistokentällä kokonaisvaltaisuudellaan hieman poikkeuksellinen tekijä. Viestintä, sosiaalinen media, markkinointi, vaikuttajatekeminen ja tapahtumat yhdistyvät Mellakan työssä strategisesti, ennakkoluulottomasti ja yllättävästi vaikuttavuuden maksimoimiseksi.

"Vaikuttajamarkkinointi kasvaa ja monipuolistuu jatkuvasti – kyse ei ole enää vain somen kaupallisista yhteistöistä, vaan kaikesta markkinointiviestinnästä, missä vaikuttajien persoonaa, osaamista ja vaikuttavuutta hyödynnetään. Yhdessä pystymme toteuttamaan entistä merkittävämpiä ja vaikuttavampia kokonaisuuksia asiakkaillemme" sanoo Hypementin perustajaosakas Max Kolu.