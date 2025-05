Kutsu mediatilaisuuteen 13.5.: Katsaus Hekan tilinpäätökseen 2024 ja näkymät lähivuosille

Heka on Suomen suurin asuntojen vuokranantaja ja merkittävä toimija Helsingissä. Tarjoamme kohtuuhintaisen kodin lähes 100 000 helsinkiläiselle. Tilaisuudessa kerromme, millaiset ovat Hekan talouden näkymät nyt, kun kustannusten nousu on taittunut ja Hekan toiminnan kuluihin on toteutettu säästöjä.

Ohjelma:

Uusia kasvoja Hekan johdossa: toimitusjohtaja Maria Aspala ja talousjohtaja Mikko Herajärvi esittäytyvät.

Maria Aspala: ajankohtaista asumisesta ja katsaus Hekan lähivuosiin.

Mikko Herajärvi: Poimintoja tilinpäätöksestä 2024, talouden ja vuokratason alustavat näkymät vuodelle 2026.

Aikaa kysymyksille.

Tilaisuudessa on tarjolla kahvia, teetä ja pientä purtavaa.

Aika ja paikka:

tiistai 13.5.2025 klo 8.30–9.30

Saapumisohjeet: Tilaisuus pidetään Hekan toimistolla Alppilassa. Sisäänkäynti Sturenkatu 14 sisäpihan kautta, 2. kerros. Toimiston edustalla ei ole vieraspysäköintiä.

Ilmoittautuminen:

Pyydämme ilmoittautumaan tilaisuuteen viimeistään maanantaina 12.5. klo 10 sähköpostitse: viestinta@hekaoy.fi.

Tiedustelut: viestintäpäällikkö Annika Laine, viestinta@hekaoy.fi, puh. 09 5767 4996