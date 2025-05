Palveluverkkomuutosten toimeenpano etenee suunnitellusti Oma Hämeessä

Oma Häme julkaisi ensimmäisen sosiaalihuollon digipolkunsa – tukee työnhakijoita matkalla kohti työelämää 5.5.2025 13:40:11 EEST | Tiedote

Oma Häme on tänään 5. toukokuuta julkaissut uuden, työhön ja koulutukseen suuntaavan digipolun, joka tarjoaa työnhakijoille konkreettista tukea matkalla kohti työllistymistä tai opintoja. Kyseessä on Oma Hämeen ensimmäinen sosiaalihuollon digipolku, ja sen tavoitteena on vahvistaa asiakkaiden omaehtoista työllistymistä sekä lisätä heidän valmiuksiaan hyödyntää digitaalisia palveluja työnhaussa. Polku kohti aktiivista työnhakua Digipolku tukee asiakkaita löytämään omat motivaation lähteensä ja asettamaan henkilökohtaisia tavoitteita. Asiakas saa viikoittain suunniteltuja ohjeita ja neuvoja, jotka ohjaavat kohti työelämää, koulutusta tai esimerkiksi työkokeilua. Yhteistyö ammattilaisen kanssa jatkuu digipolun aikana, ja asiakas voi viestitellä ohjaajan kanssa turvallisesti palvelun kautta. Digipolun hyödyt asiakkaalle: - Aktivoi ja tukee omatoimisessa työnhaussa - Auttaa rakentamaan selkeän suunnitelman työllistymisen edistämiseksi - Rohkaisee ottamaan vastuuta omasta työllistymispolusta