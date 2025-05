Puualan delegaatio Yhdysvalloista Suomeen – kiinnostus jatkuu mahdollisista tuontitulleista huolimatta

Business Finlandilta veturirahoitus AMD Silo AI:lle Suomen aseman vahvistamiseen globaalilla tekoälymarkkinalla 12.5.2025 09:00:00 EEST | Tiedote

Business Finland on myöntänyt 15 miljoona euroa AMD Silo AI:n veturihankkeelle. Lisäksi Business Finland sitoutuu rahoittamaan yhteistyöverkoston muiden yritysten ja tutkimusorganisaatioiden t&k-projekteja. Rahoitus on merkittävä kansallinen investointi Suomen aseman lujittamiseksi globaalilla tekoälykentällä. Viisivuotisen Compute to Impact -hankkeen tavoitteena on edistää tekoälyinnovaatioita ja osaamisen kehittämistä sekä parantaa yritysten kilpailukykyä koordinoimalla tutkimusta, infrastruktuurin kehittämistä ja teollisuuden yhteistyötä Suomen ekosysteemissä.