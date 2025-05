Elintarviketeollisuus haluaa investoida – ”Lisätään vauhtia kasvun hyvään kierteeseen”

Elintarviketeollisuusliiton (ETL) hallituksen puheenjohtaja, Atria Oyj:n toimitusjohtaja Kai Gyllström sanoo, että Suomen elintarviketeollisuudella on nyt mahdollisuus uuteen kasvuloikkaan.

– Edessämme ei ole ruoka-alan takatalvi, vaan uusi kasvun kierre. Nyt on aika lisätä vauhtia hyvään kierteeseen.

Ruoka-ala on avainasemassa sekä ilmastonmuutoksen torjunnassa että huoltovarmuuden varmistamisessa. Samaan aikaan kuluttajien ja yritysten luottamus on vahvistumassa, ja investointihalukkuus alalla on historiallisen korkealla. Elintarviketeollisuuden investointiaikeet ylittivät viimeisimmässä EK:n kyselyssä miljardin euron vuosittaisen tason.

– Kasvua luovia investointeja voidaan joko vauhdittaa tai jarruttaa sääntelyn kautta. Siksi tarvitsemme ennakoitavaa, kilpailukykyä vahvistavaa sääntelyä, ei uusia yllätyksiä maan jokaisen hallituksen kehysriihissä, Gyllström painottaa.

Hän nostaa esiin myös EU-tason sääntelyn, kuten pakkausasetuksen ja raportointivaatimukset, jotka voivat joko tukea tai hankaloittaa ruoka-alan uudistumista. Innovaatioiden ja vähähiilisten ratkaisujen, esimerkiksi biokaasun hyödyntämiseksi sääntelyn on mahdollistettava niiden käyttöönotto.

Yhteiskuntasopimus ravitsemuksesta,

TKI-rahoitusta ruoka-alalle

ETL ehdottaa Suomeen ravitsemuksen yhteiskuntasopimusta. Se tehtäisiin valtion ja elintarvikealan yritysten välille ja sen tavoitteena olisi luoda vakaa ja ennustettava toimintaympäristö, jossa ruoka-alan yritykset sitoutuvat kehittämään yhä terveellisempiä tuotteita osana kansanterveyden edistämistä.

Gyllström toivoo, että ruokaan kohdistetaan oma osuutensa TKI-rahoituksesta:

– Siinä on mahdollisuus yhdistää kasvu, parempi ravitsemus ja kansallinen kokonaisturvallisuus.



Osaajatarve ratkaistava yhteistyöllä

Elintarvikealan kasvu edellyttää myös osaajia. Gyllström sanoo, että ruoka-ala tarvitsee sekä korkeakoulutettuja asiantuntijoita että vahvaa ammattiosaamista koko Suomessa.

– Meidän on yhdessä tehtävä ruoka-alaa näkyväksi ja houkuttelevaksi uravalinnaksi. Kuntien ja oppilaitosten yhteistyö yritysten kanssa on avainasemassa.

– Elintarviketeollisuuden menestys hyödyttää koko Suomea. Koko ruoka-ala tuo hyvinvointia ja elinvoimaa niin pellon reunalle kuin kaupunkien ihmisvilinään. Olkaamme ylpeitä siitä, mitä teemme tänään ja huomenna. Matkaa on vielä kuljettavana, nyt lisätään vauhtia.





Gyllström puhui Elintarvikepäivän tapahtumassa Finlandia-talolla 13. toukokuuta.



