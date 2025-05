Hekan vuosi 2024: kustannussäästöjä sekä panostuksia jätehuoltoon ja energiatehokkuuteen

Hekan vuokrat yhä selvästi vapaarahoitteisia asuntoja matalammat

Vuonna 2024 Hekan keskivuokra oli 13,76 €/m²/kk, mikä oli 38,5 prosenttia Helsingin vapaarahoitteista vuokratasoa matalampi. Lainapääomamme vuoden 2024 lopussa oli noin 3,3 miljardia euroa ja lainojemme keskikorko oli 2,6 prosenttia.

Uusia asuntoja valmistui yhteensä 210 kappaletta Laajasaloon ja Kuninkaantammeen. Peruskorjauksesta valmistui 1070 asuntoa.

Käynnistimme viime vuonna säästösuunnitelman, jolla tavoittelemme merkittäviä säästöjä kuluissamme. Säästöjä on saavutettu muun muassa peruskorjausten aikaista väistövarautumista tehostamalla ja kiinteistönhuollon uudelleenjärjestelyillä. Säästötarve johti keväällä 2024 Hekan ensimmäisiin muutosneuvotteluihin, joissa irtisanottiin 15 työntekijää. Säästöjen toteuttaminen jatkuu tänä vuonna.

Panostuksia jätehuoltoon ja energiatehokkuuteen

Haluamme kohdella vuokralaisiamme tasapuolisesti, minkä vuoksi aloitimme vuokrasopimusten yhtenäistämisen vuonna 2024. Kun yhtenäistämistyö aikanaan valmistuu, kaikilla Hekan vuokralaisilla on samat vuokrasopimuksen ehdot, esimerkiksi tupakointikielto asunnossa ja asunnon ulkotiloissa. Yhtenäistäminen ei vaikuta asunnon vuokraan.

Asukastoiminta on Hekalla aiempaa aktiivisempaa: viime vuonna niiden kohteiden määrä, joissa asukastoimintaa on, kasvoi neljä prosenttiyksikköä ja toimintaa on jo 90 prosentissa Hekan kohteita.

Viime vuonna päättyneessä nelivuotisessa EU-rahoitteisessa HELENA-hankkeessaan etsimme kustannustehokkaimpia tapoja parantaa rakennusten energiatehokkuutta ja edistää uusiutuvan energian käyttöä. Saavutimme 17,6 GWh:n vuotuiset energiansäästöt, mikä vastaa yli 7 300 kerrostalokolmion vuotuista sähkönkulutusta.

Toteutimme yhteistyössä Helsingin seudun ympäristöpalveluiden kanssa biojätteiden lajitteluun kannustavan Kierrätyslähettiläs-kampanjan. Mukaan ilmoittautuneet yli sata asukastamme jakoivat naapureilleen biojätepusseja ja opastivat jätteiden lajittelussa. He jakoivat materiaalit noin 9000 kotitalouteen, joista tavoitettiin yli 15 000 asukasta. Kampanjan jälkeisissä mittauksissa biojätteen määrä oli kasvanut 8,4 prosenttia, kun taas sekajätettä kertyi 5 prosenttia vähemmän.

Tutustu Hekan vuosiraportteihin Issuu-palvelussa.

Vuodelle 2026 viime vuosia maltillisemmat vuokrankorotukset

Hekalla laaditaan parhaillaan talousarviota vuodelle 2026. Tuleva vuokrankorotustarve on tätä ja viime vuotta maltillisempi.

"Korkokulut ja muut Hekan toiminnan kustannukset ovat nousseet viime vuosia vähemmän. Tämänhetkinen arvio on, että kustannusten kasvun taittumisen myötä pystymme pitämään keskivuokran korotuksen noin parissa prosentissa", toimitusjohtaja Maria Aspala kertoo.

Asukastoimikunnat saavat talousarvion mukaiset esitykset vuoden 2026 vuokriksi lausunnoille elokuussa. Hekan hallitus vahvistaa vuokrat lokakuussa 2025, ja ne ovat voimassa 1.1.2026 lähtien. Heka toimii omakustannusperiaatteella, eli kaikki toiminnan kulut katetaan vuokrilla. Vuokria peritään niin paljon kuin asuntojen rakentaminen, korjaaminen, ylläpito ja hallinnointi yhteensä maksavat. Heka ei tavoittele voittoa tai maksa osinkoa omistajalleen Helsingin kaupungille.