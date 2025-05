Muistutuskutsu medialle 14.5. Etla-seminaariin: Cartagena – muutosta kartoittamassa

Tilaisuuden keynote-puheenvuoron pitää Örebron yliopiston apulaisprofessori Magnus Lodefalk. Lodefalk on AI-Econ Lab-laboratorion perustaja ja toinen johtaja Örebron yliopistossa. Lisäksi hän toimii ruotsalaisessa Ratio-tutkimuslaitoksessa. Lodefalk tutkii erityisesti yritysten kasvun ajureita ja esteitä sekä näiden tekijöiden vaikutuksia työpaikkoihin, palkkoihin ja talouskasvuun.

Tilaisuus on englanninkielinen.

Aika: huomenna keskiviikkona 14.5. klo 14–15.

Paikka: Hotel St. George, Wintergarden, Yrjönkatu 13 C, Helsinki

Tervetuloa seuraamaan tilaisuutta paikan päälle tai livestriimiin

Tilaisuutta voi seurata paikan päällä Wintergardenissa Helsingissä tai livestriimin kautta.

Jos tulet tilaisuuteen paikan päälle, ilmoittauduthan etukäteen Etlan viestintäjohtaja Tytti Sulanderille sähköpostilla (tytti.sulander@etla.fi).

Tilaisuuden livestriimiä pääset seuraamaan tästä

Tilaisuuden ohjelma / Program

13:30–14:00 Coffee to start

14:00–14:05 Welcome / Head of Communication Tytti Sulander, Etla Economic Research

14:05–14:20 Introduction: Cartagena Project and AI / Research Director Tero Kuusi, Etla Economic Research

14:20-14:45 Keynote: AI and Work: Impacts on Stress and Inequality / Associate Professor Magnus Lodefalk, Örebro University, Sweden

14:45–15:00 The future of work, employment and careers: insights from early years of Large Language Models / Researcher Otto Kässi, Etla Economic Research

15:00–15:15 Anticipatory governance of AI / Principal Scientist Kaisa Lähteenmäki-Smith, VTT Technical Research Centre of Finland

15:15–15:20 Q & A

15:20–16:00 Cocktails

Lämpimästi tervetuloa!