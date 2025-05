Elinvoimabarometri: Pohjanmaa, Pirkanmaa ja Päijät-Häme kärkimaakunnat

Taloustutkimus kysyi yrittäjiltä Yrittäjien Elinvoimabarometrissa yrityksen kotimaakunnan elinvoimasta. Mitattavia kategorioita oli kolme: elinvoima, verkostoituminen ja johtaminen. Kysely tehtiin 3.2.-31.3.2025. Kysely tehdään vuorovuosin kuntien yrittäjämyönteisyyttä mittaavan Yrittäjien Kuntabarometrin kanssa.

– Alueen elinvoima on yrityksille tärkeä asia. Elinvoima on hyvän kierre, joka lisää houkuttelevuutta investoida ja työllistää. Siksi siihen kannattaa panostaa julkisen sektorin ja yritysten yhteistyöllä, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.

– Yrityksen on helpompi rakentaa omaa kilpailuetuaan, kun alueella on vahva elinvoima, joka on monen tekijän summa. Siihen vaikuttavat luontaisten tekijöiden kuten sijainnin lisäksi maakunnan kehitys, saavutettavuus, palvelut, imago, kyky verkostoida, yritysten yhteistyö sekä keskenään että oppilaitosten kanssa, yrityslähtöinen päätöksenteko ja selkeä elinvoiman johtajuus, hän listaa.

– Haluamme vahvasti panostaa kuntien, maakuntien, yritysten, oppilaitosten ja muiden toimijoiden yhteistyöhön. Elinvoimabarometri on hyvä työkalu verrata omaa tilannetta muihin. Se toivottavasti auttaa eri puolilla maata kehitystyötä, Pentikäinen toivoo.

Pohjanmaa on tasaisesti vahva

Kokonaistuloksissa ykköseksi nousi Pohjanmaa, joka oli edellisellä kierroksella 2023 kolmas. Pirkanmaa oli toinen myös viimeksi, Päijät-Häme taas vahvisti sijoitustaan.

– Pohjanmaa on tasaisesti vahva. Maakunnassa on poikkeuksellisen vahva yhteinen näkemys elinvoimatekijöistä, yritykset osallistetaan laajimmin, ne tekevät yhteistyötä, suuret ottavat pieniä mukaan, korkeakoulut toimivat yrityslähtöisesti ja saavutettavuus on hyvä, mm. satamien ansiosta. Vain tieverkon osalta maakunta on häntäpäässä, Pentikäinen kertoo.

– Pohjanmaa kelpaa malliksi muille. Ei ole sattuma, että siellä on paljon vihreän siirtymän ja energia-alan investointihankkeita. Pohjanmaalla on hyvä yhteistyö. Se katsoo yhdessä maailmalle, Pentikäinen sanoo.

Pirkanmaalla paras yritysimago

Myös Pirkanmaalla tehdään vahvaa elinvoimatyötä. Sillä on ylivoimaisesti paras imago yritysten kannalta ja se on kärkikolmikossa elinvoiman johtovastuussa.

– Hyvä imago ei ole syntynyt tyhjästä. Pirkanmaalla on vahva elinvoima. Se on Lapin ja Pohjanmaan jälkeen kolmossijalla, kun yrittäjät arvioivat maakunnan elinvoiman kehitystä seuraavan kymmenen vuoden osalta, Pentikäinen kehuu.

– Pirkanmaalla on myös parhaaksi koetut koulutus- ja kulttuuripalvelut yrittäjien näkökulmasta. Se on melkoinen saavutus, vaikka Uusimaa antaa vahvan vastuksen, hän kiittelee.

Yliopisto vahvistaa Päijät-Hämettä

Päijät-Hämettä nostaa kärkikolmikkoon erityisesti se, että isot yritykset ja korkeakoulut ottavat pienempiä mukaan hankkeisiin.

– LUT-yliopiston yrityslähtöinen ajattelu ja toiminta näkyvät sekä Etelä-Karjalassa että Päijät-Hämeessä, joissa se toimii. Päijät-Häme ja sen yritykset ovat hyötyneet merkittävästi siitä, että LUT-yliopisto on tullut kaupunkiin, Pentikäinen kiittelee.

– Päijät-Hämeen hyvinvointialue on paras alueista siinä, että se huomioi elinvoiman rakentamisen. Keski-Pohjanmaa on tosin aivan tuntumassa, hän lisää.

Elinvoiman rakentaminen on prosessi

Yrittäjät kannustaa maakuntia ja niiden toimijoita panostamaan elinvoiman rakentamiseen, koska se helpottaa yritysten menestymistä sekä tuo työpaikkoja ja investointeja.

– Elinvoiman rakentaminen ei vaadi taikatemppuja mutta ei tule myöskään ilman työtä ja vaivaa. Siihen pitää panostaa yritysten ja julkisen sektorin yhteistyössä, Pentikäinen kannustaa.

– Elinvoiman rakentaminen ei ole projekti vaan prosessi, joka on jatkuvaa työtä. Siinä pitää elää ajassa, huomioida maailman muutokset, oman yrityskentän kehitys ja panostaa omiin vahvuuksiin, hän sanoo.

Yrittäjät ja sen aluejärjestöt ovat käytettävissä maakuntien elinvoimatyössä kaikin tavoin.

– Toimimme ainoana elinkeinoelämän järjestönä läpi maan kaikissa manner-Suomen kunnissa. Esittelemme Elinvoimabarometrin tuloksia ja kerromme, mitä muualla on kenties tehty. Näemme, että maakuntien ja alueiden merkitys on suuri yritysten kasvun mahdollistajana, hän lisää.

Kymmenen vinkkiä alueiden yhteistyöhön

Yrittäjät tarjoaa vinkkilistan alueiden yhteistyön vahvistamiseen.

Muista, että elinvoiman rakentaminen on prosessi, ei projekti. Muodosta toimijoiden voimin yhteinen tilannekuva. Mitkä ovat alueen vahvuudet ja heikkoudet, mihin pitää panostaa työpaikkojen ja investointien saamiseksi? Rakenna yhteinen strategia yhdessä toimijoiden kanssa. Se auttaa luomaan yhteistä kieltä, mikä tukee vuoropuhelua. Varaa yhteistyölle aikaa ja resursseja. Sovi, kuka johtaa yhteistyötä ja mitkä rakenteet sitä tukevat. Yhteistyötä tukevat rakenteet voivat tulla esimerkiksi elinkeinoyhtiöstä, maakunnasta tai elinkeinoelämästä. Rakenna keskinäistä luottamusta. Luo säännöllinen vuoropuhelu yritysten, myös rahoittajien, julkisen sektorin toimijoiden ja oppilaitosten välille. Huolehdi yritysten ja yrittäjän palveluista. Yrityspalvelut ovat yrittäjän lähipalvelu. Järjestä verkostoitumistilaisuuksia ja muista myös pienet yritykset. Käy jatkuvaa vuoropuhelua ja päivitä tilannekuvaa, kun maailma muuttuu.

Tutustu maakuntakohtaisiin tuloksiin

Noin 4 000 yrittäjän vastauksien maakuntakohtaiset tulokset on julkistettu 14.5. Kunnallisjohdon seminaarissa Kuopiossa.

Voit tutustua maakuntakohtaisiin tuloksiin yrittajat.fi/elinvoimabarometri2025.

Suomen Yrittäjien aluejärjestöt julkistavat tuloksia tarkemmin myös omilla tiedotteillaan. Suomen Yrittäjät jakaa tulokset X:ssä aihetunnisteella #elinvoimabaro #kujo2025.

