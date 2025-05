STTK: Kokeillaanpa tätä -hallitus pelaa riskillä

Orpon hallituksen puoliväliriihessä tapahtui omituinen rytminvaihdos, kun hallitus yhtäkkiä linjasi satojen miljoonien eurojen veroalennukset ansiotuloihin painottaen suurituloisia. Yhteisöveron alennus heikentää valtion taloutta lähes miljardin, kun tavoite on lapioida yrityksille investointirahaa.

─ Kaikki tämä sen jälkeen, kun kansalaisille oli kaksi vuotta perusteltu työmarkkinauudistuksia, säästöjä, palveluiden leikkauksia ja etuuksien heikennyksiä ehdottoman välttämättöminä velkaantumisen hidastamiseksi ja talouden tasapainottamiseksi. Veroalennuksia on mahdoton ymmärtää myös siksi, että Suomen on panostettava merkittävästi nykyistä enemmän varoja puolustukseen ja turvallisuuteen, STTK:n puheenjohtaja Antti Palola hämmästelee.

Palola puhui STTK:n kevään edustajistossa tänään Helsingissä.

Hallitus lupasi kaksi vuotta sitten suomalaisille olla vahva ja välittävä.

─ Hallitusohjelman uusi nimi voisi olla ”Kokeillaanpa tätä”. Niin omituinen on suunnanmuutos, joka puoliväliriihessä tapahtui. Hallitus pelaa riskillä, Palola toteaa.

Kaiken huipuksi hallitus vippasi valtion eläkerahastosta miljardin.

─ Liikumme todella vaarallisilla vesillä, kun kajotaan eläkerahastoihin, joiden tarkoitus on turvata eläkkeet. Lainan panttina ovat epämääräiset dynaamiset vaikutukset, joilla verokevennyksiä usein perustellaan, mutta jotka ovat pitkälti tuulen tupia.

Hallituksen ideologinen jahti ay-liikettä kohtaan jatkuu

Hallituksen kaksi ensimmäistä vuotta ovat olleet työnantajien, elinkeinoelämän ja yrittäjien unelmien täyttymys.

─ Jos oikein kaivelisi, varmaan heidän toivelistaltaan löytyisi vielä jotain yritystoiminnan ja yrittäjyyden tukemiseksi ja työnantajien isäntävallan lisäämiseksi. Mutta kyllä hallitus heille kaikkensa on antanut, Palola toteaa.

Nykyistä hallitusta hän luonnehti ay-vihamielisimmäksi mies- ja naismuistiin.

─ Ajojahti meitä kohtaan on ollut erittäin ideologinen ja palkansaajalle on käännetty selkä. Työelämää on heikennetty ja sosiaaliturvaa leikattu nopeasti erittäin heikolla valmistelulla vaikutusarvioinneista piittaamatta. Kolmikantainen valmistelu on ollut lähinnä irvokasta näytelmää. Kaiken tämän jälkeen en omalta ay-uraltani muista, että suomalaiset työmarkkinat ja sopimusjärjestelmä olisivat milloinkaan olleet niin sekaisin kuin ne nyt ovat.

Puoliväliriihessään hallitus jatkoi ideologista jahtiaan ay-liikettä kohtaan ja päätti poistaa ay-jäsenmaksun verovähennysoikeuden.

─ Tämä on ollut pitkään oikeiston ja eräiden työnantaja-, yrittäjä- ja elinkeinoelämän järjestöjen tavoite, sillä siellä arvioidaan poiston heikentävän ay-liikettä. STTK:n mielestä ay-jäsenmaksut ovat työntekijälle tulonhankkimismeno. Siksi maksut on edelleen voitava vähentää verotuksessa, Palola linjaa.